Росія може частіше атакувати захід України: Марцінків назвав можливі цілі

Марцінків про російські атаки / © tsn.ua

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Вранці в неділю, 13 вересня, Івано-Франківськ опинився під ударом ворожих «Шахедів». Ціллю атаки стала цивільна інфраструктура міста, однак завдяки силам ППО та чітким діям Збройних Сил, масштабніших руйнувань вдалося запобігти. За наявними даними, росіяни можуть частіше атакувати західні області України.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Росіяни можуть частіше атакувати захід України: що каже Марцінків

Мер Івано-Франківська повідомив, що внаслідок останньої російської атаки відомо про пошкодження вікон в Івано-Франківську.

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Також відомо про пораненого чоловіка, якого доставили до лікарні.

«Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни», — каже Марцінків.

Він додав, що росіяни можуть атакувати логістику та транспортні сполучення на заході країни.

Мер закликав людей облаштовувати найпростіші укриття у багатоквартирних будинках та нагадав про компенсацію від міста до 500 тисяч гривень.

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«Усі навчальні заклади у нічний час та у вихідні відкриті — можете користуватися їхніми укриттями», — додав Марцінків.

Тернопіль пережив масовану атаку: що відомо

Нагадаємо, вранці у неділю, 13 вересня, російські війська завдали удару дронами-камікадзе по Тернополю. За словами очільника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, сили ППО змогли збити більшість ворожих БпЛА.

Унаслідок атаки було уражено об’єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. На місці влучань працювали рятувальники ДСНС, які вже ліквідували пожежу. Наразі відомо про одного потерпілого, якому надають медичну допомогу.

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