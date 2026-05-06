Росія може готувати нові масовані удари: Андрющенко попередив про небезпеку

Найближчими днями в Україні може зрости загроза масованих російських атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно ставитися до власної безпеки.

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE.

За його словами, подібна тактика вже неодноразово повторювалася з боку Росії. Він зазначив, що перед оголошенням так званих «перемир’їв» окупанти часто вдаються до масштабних обстрілів.

Він наголосив, що робить такі висновки, аналізуючи попередні дії російської армії, а не на основі розвідувальної інформації. Також експерт звернув увагу, що від попереднього великого комбінованого удару вже минув певний час.

За словами Андрющенка, російська армія могла накопичити ресурси для нових атак, зокрема ракети різних типів та дрони. Керівник Центру вивчення окупації також закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

«Знову ж таки, якщо подивитися, коли був попередній великий обстріл із застосуванням гібридних атак, ракет усіх видів і „шахедів“, то, судячи з усього, ми якраз підійшли до тієї точки, коли тиждень, два, півтора, можливо, вони будуть це робити, оскільки в них є можливості, і виробничі вони накопичили. Тому дійсно варто бути дуже уважними», — наголосив Андрющенко.

Він висловив сподівання на ефективну роботу української протиповітряної оборони та закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

«Просто треба реагувати на повітряні тривоги. Обережніше, скажімо так, да, уважніше», — додав керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, Росія зірвала режим припинення вогню, який мав розпочатися після 00:00 6 травня. За словами президента України Володимир Зеленський, було зафіксовано 1820 порушень тиші.

