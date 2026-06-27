Росія може готувати операцію під чужим прапором для нападу на НАТО: Сікорський зробив тривожну заяву

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія може вдатися до «операції під чужим прапором», щоб виправдати напад на країну НАТО.

Про це Сікорський розповів у інтерв’ю CBS News.

Польський міністр не виключив, що подібний сценарій може бути реалізований у найближчі два роки.

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«Я не виключаю, що росіяни можуть організувати якусь операцію під чужим прапором на території Росії, щоб отримати привід для удару по одній із країн НАТО», — сказав він.

Очільник МЗС Польщі наголосив, що міжнародна спільнота має чітко дати зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що «ми знаємо, що він затіяв, що нас не обдуриш і що це буде абсолютно неприйнятно, і що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО».

Зазаначимо, що 26 червня видання The Guardian з посиланням на західні джерела писало, що Росія готує військові провокації у країнах Балтії або у Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах.

Латвійська розвідка заявила, що бачить ознаки підготовки РФ до військових провокацій проти Естонії, Латвії, Литви або Польщі. Однак це не буде повномасштабним вторгненням, уточнили джерела газети.

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Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловлював думку, що Росія найближчим часом не планує перевіряти дію статті 5 НАТО шляхом прямого нападу на держави Альянсу.

Нагадаємо, Росія готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО через ізоляцію Путіна. Про це повідомляє розвідка Латвії. Зокрема, Москва розглядає можливість здійснення військових провокацій проти країн Балтії або Польщі.

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