Росія може накрити ударами весь захід України: експерти назвали небезпечні дрони

Реактивний дрон РФ / © ГУР Міноборони

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Увечері 18 серпня реактивний БпЛА долетів до заходу України. Його збили на півдні Рівнещини. Експерти вважають, що це означає, що Росія насправді може атакувати західні області дронами «Герань-4» та «Герань-5».

Про це повідомляють військові експерти Defense Express.

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Який реактивний дрон РФ міг атакувати Рівненщину — версія експертів

За інформацією Повітряних сил, 18 серпня реактивний російський дрон був помічений під час польоту повз Тернопільську область у бік Дубна на Рівненщині. Однак у ПС не вказали конкретний тип БПЛА.

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«Попри інформацію про те, що реактивні дрони можуть досягти західних областей України, як складається враження із кількості публікацій та коментарів, це стало певною несподіванкою для суспільства. Хоча можливості російських реактивних БПЛА публікувалися й раніше», — зазначають у виданні.

Для „Герань-4“ вказана дальність у 770 км, яку цей дрон може подолати на крейсерській швидкості 320 км/год протягом 2,2 години. А для „Герань-5“ — становить 950 км, а крейсерська швидкість оцінена у 450–600 км/год.

Експерти припускають, що, виходячи із характеристик, наведених ГУР, «Герань-5» цілком могла подолати відстань до Рівненської області та пролетіти близько 900 км з пускового майданчика в окупованому Криму.

Однак, такі запуски можуть бути і з Брянської області, зокрема з пускового майданчика «Асовица», який розгорнутий лише за 35 км від кордону. У такому випадку по прямій «Герань-5» може долетіти до майже всієї території України.

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Мапа ураження реактивних дронів РФ / © Defence express

Можуть обходити українську ППО

Водночас така ціль буде відносно легкою для української ППО, оскільки рухатиметься прямолінійно та на не надто малій висоті. Тому, на думку експертів, заявлену дальність польоту «Герань-4» та «Герань-5» варто сприймати як максимальну. Реальна глибина їхнього удару може бути на 30–50% меншою, адже такі дрони здатні летіти складними маршрутами, використовуючи особливості рельєфу та обходячи райони зосередження української ППО.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши цілий арсенал зброї. За даними Повітряних сил, на міста летіли «Онікси», «Циркони», «Іскандери», реактивні дрони та інше.

У Києві наслідки атаки фіксують у трьох районах — у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому. За інформацією влади, найбільше загиблих у Солом’янському. Рятувальники продовжують розбирати завали на двох локаціях.

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