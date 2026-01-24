Росія може одночасно воювати на Донбасі й атакувати інші країни - деталі

Війна / © Колаж ТСН

Президент Росії Володимир Путін може мати проблеми на Донбасі й одночасно стріляти ракетами по інших європейських країнах — ексрадник міністра оборони Німеччини

Про це сказав колишній радник міністра оборони Німеччини, експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге в інтерв’ю ТСН.ua.

«Його можна лише стримати й обмежити. Позитивний мир із Путіним неможливий, лише негативний. Але для його стримування європейці повинні мати відповідні можливості. Інакше Путін нападе на іншу країну в Європі, не на Україну. Він може мати проблеми на Донбасі й одночасно стріляти ракетами по інших європейських країнах. Ніхто не повинен висувати аргумент: „Оскільки він не просувається далеко на Донбасі, він не нападе деінде“. Я думаю, що з Путіним можливі обидва варіанти», — розповів він.

За його словами, «найважливіше те, що з боку Путіна немає доброї волі. Він старий чоловік. Він не повернеться до миру, щоб потім робити що? Дбати про добробут російських пенсіонерів? Йому на це байдуже. Він хоче продовжувати змінювати Європу. Ключове завдання для європейців — перемогти його в Україні та стримати від будь-яких подальших військових дій».

