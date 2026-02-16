Росія може попросити про мир вже цього року: ексдиректор ЦРУ назвав причини

Девід Петреус / © Associated Press

Критичне виснаження Фонду національного добробуту та дефіцит воєнного бюджету можуть змусити Кремль шукати шляхи до завершення війни вже цього року. Ситуацію для Москви ускладнюють катастрофічні втрати особового складу та стрімкий розвиток українських далекобійних систем, які переносять бойові дії на територію агресора.

Таку думку висловив генерал армії США у відставці, колишній командувач Центрального командування ЗС США та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю «Укрінформу» під час Мюнхенської конференції з безпеки.

«Поки що ми не бачили жодної щирої готовності з боку російських переговірників або керівництва Росії йти на які-небудь компроміси», — зазначив він, коментуючи мирні переговори, що тривають.

За словами Петреуса, щоразу, коли з’являються ознаки певних позитивних розмов, представники російської влади знову підтверджують свої максималістські вимоги, від яких не відступали.

Водночас, на переконання американського генерала, ситуація може змінитися за умови посилення тиску на російську воєнну економіку.

«Можна сподіватися, що в якийсь момент росіяни підуть на поступки. Але я не впевнений, що це реалістично, доки не буде здійснено значно більший тиск на російську воєнну економіку, зі скороченням доходів, а також із припиненням постачання Китаєм компонентів для російського військово-промислового комплексу, щоб Росія потребувала припинення бойових дій так само сильно, як і Україна. І для цього, без сумніву, знадобляться додаткові зусилля», — заявив він.

Окремо колишній директор ЦРУ вказав на виснаження російського Фонду національного добробуту, кошти якого конвертувалися для підтримки військового виробництва і які, як прогнозується, мають вичерпатися вже цього року.

«Якщо скласти все це разом, то, на мою думку, пізніше цього року може з’явитися перспектива того, що Росія визнає: їй необхідне припинення бойових дій», — сказав він.

Петреус наголосив на іншому чиннику: Україна зараз, схоже, щомісяця знищує або завдає важких поранень приблизно такій самій кількості російських військових, яку Росія набирає. «Це дуже, дуже значне досягнення!» — наголосив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ також звернув увагу на нарощування виробництва українських безпілотників та розвиток далекобійних спроможностей, зокрема появу крилатої ракети «Фламінго».

«Крім того, нарощується виробництво дронів. Минулого року Україна виготовила 3,5 мільйона безпілотників — це неймовірна цифра. Цього року прогноз — 7 мільйонів… І тепер ще з’являється українська крилата ракета "Фламінго". З розширенням її виробництва це створить величезний тиск. Вона має дальність 3 тисячі кілометрів і потужну бойову частину. Фактично це більша дальність і потужніша бойова частина, ніж у американської крилатої ракети, можливість передавання якої Україні обговорювалася», — заявив генерал армії США у відставці.

Він наголосив, що на цьому тлі росіяни зазнають дуже великих втрат на фронті, і це також матиме ефект: «На лінії фронту росіяни платять надзвичайно високу ціну за кожен додатковий сантиметр священної української території. Я не думаю, що вони зможуть і надалі платити таку ціну, навіть якщо їхньому керівництву байдуже щодо кількості загиблих і тяжкопоранених».

За словами Петреуса, «Путін має розуміти: він більше не перемагає».

«Проблема в тому, що йому дуже складно зупинити цю війну через ті політичні сили, які він сам розбудив усередині Росії. Нам потрібно прискорити той день, коли він подивиться в дзеркало і скаже собі: ми більше не можемо продовжувати. Російська економіка перебуває в дуже складному становищі. Інфляція зростає. Рубль слабшає. Зростання буде мінімальним, якщо взагалі буде цього року. А коли кошти у Фонді національного добробуту закінчаться, ситуація стане справді критичною», — заявив колишній директор ЦРУ.

Зазначимо, втрати РФ фронті від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,25 млн вояків.