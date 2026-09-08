Росія може вдарити новою балістикою по заходу України: у ГУР розкрили плани

Вадим Скібіцький / © ГУР Міноборони

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До кінця року РФ планує випробувати новий тип балістичної зброї з дальністю до 800 кілометрів і під час цих запусків може спробувати уразити об’єкти в західних областях України.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Плани РФ щодо випробування балістики

За даними воєнної розвідки, РФ прагне виробляти більше балістичних ракет і збільшити їхню дальність, щоб посилити обстріли й спровокувати кризу в Україні. Під час випробувань цієї зброї ціллю для ударів можуть обрати саме західний регіон.

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«За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів», — повідомив Вадим Скібіцький.

Мобілізаційні ресурси та втрати ворога

Водночас повідомляється, що в російській армії бракує людей: у серпні 2026 року РФ втратила 43 тисячі солдатів, а залучила лише 39 тисяч. Упродовж 2026–2027 років Москва планує мобілізувати близько 600 тисяч осіб, половину з яких — вже до кінця цього року.

У ГУР зауважили, що Росія не відмовляється від мети знищити українську державність і веде війну на виснаження. За оцінками розвідки, російський генштаб вважає посилення мобілізації єдиним шляхом повністю окупувати Донбас та втримати ініціативу на фронті.

Загрози в Чорному морі, роль Білорусі та заклики до санкцій

Крім цього, серед планів Росії — блокада Чорного моря та використання Білорусі для гібридного тиску на кордони НАТО.

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За даними ГУР, наразі ознак формування російських ударних угруповань у Білорусі немає. Від безпосереднього втягування у війну країну стримують внутрішні ризики, обмежені військові можливості та економічні проблеми. Втім, Мінськ із високою ймовірністю продовжить надавати свою територію для тиску на сусідні держави НАТО та проведення інформаційно-психологічних операцій.

Вадим Скібіцький підкреслив, що дії РФ загрожують усій Європі, та закликав союзників посилити санкції, аби позбавити російський ВПК іноземних деталей для виготовлення далекобійної зброї.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, європейські союзники екстрено закуплять для України додаткові системи протиповітряної оборони Patriot та ракети до них, щоб допомогти відбити очікувані зимові атаки росіян на критичну інфраструктуру.

Цієї зими Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир’я і припинити взаємні удари по енергетиці. Така можливість з’явилася завдяки переговорам спецпредставників США із Кремлем.

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