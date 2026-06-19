Росія може вдарити по водопостачанню: які міста опинилися під загрозою

Вода / © pixabay.com

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Українська влада попереджає про ймовірні спроби російських військ атакувати об’єкти критичної водної інфраструктури, зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Фахівці та представники комунальних підприємств наголошують, що попри загрози, системи мають певний запас міцності, а міста вже напрацьовують плани дій у разі виникнення критичних ситуацій, спираючись на досвід Миколаєва.

Про це пише «Радіо Свобода».

РФ планує атакувати водопостачання України — що відомо

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Росія готує операції проти систем водопостачання України. Зокрема, 3 квітня він зазначав, що російські війська мають на меті бити по насосних станціях, дамбах та мостах, закликавши посилити захист об’єктів інфраструктури.

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Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк також підтвердив небезпеку для столиці та інших великих міст.

«Їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків… Міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення», — зазначив парламентар.

Крім того, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі «Київ24» попередив про плани ворога позбавити Київ водопостачання та наголосив на необхідності готовності містян до такого сценарію.

Чи можливе забруднення води?

Попри побоювання щодо потрапляння стічних вод у систему водопостачання, експерти заспокоюють. Дмитро Новицький, президент асоціації «Укрводоканалекологія», наголошує, що системи водопостачання та водовідведення принципово роз’єднані, а самі об’єкти мають резервні можливості.

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«Паніка, яку сіють окремі депутати, безвідповідальна», — заявив Дмитро Новицький у коментарі Радіо Свобода.

Він пояснив, що навіть потужний удар по станції не призведе до критичної зупинки, а сценарії реагування, зокрема зниження тиску, вже розроблені.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також вважає фізично неможливим одночасне припинення подачі води в усьому місті через атаку на один об’єкт. Проте допускає тимчасові перебої через пошкодження енергетичної інфраструктури, як це вже відбувалося раніше.

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Готовність міст та досвід Миколаєва

Влада та комунальники зміцнюють захист водних об’єктів. Вони встановлюють генератори на випадок відключень світла, накопичують запасні деталі та шукають альтернативні джерела води.

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Експерти радять брати приклад з Миколаєва, який після руйнування водогону 2022 року зміг налагодити постачання води іншими способами. У місцевому водоканалі радять іншим містам не чекати на біду, а готуватися заздалегідь: шукати різні джерела води, будувати свердловини біля критично важливих об’єктів та пояснювати людям, чому важливо завжди мати вдома запас води.

Рекомендації для населення

Експерти радять мешканцям міст підготуватися до можливих перебоїв, зокрема:

мати вдома запас води: 5 літрів питної та 10-15 літрів технічної на особу на добу;

вивчити мапу бюветів у своєму районі;

мешканцям багатоквартирних будинків — розглянути встановлення інверторів із системами зберігання енергії для забезпечення роботи насосів під час вимкнень електроенергії.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що нові цілі РФ для атак — не об’єкти енергетики. Влітку росіяни планують бити по логістиці, а також системі водопостачання.

Раніше ми писали, що пошкодження системи водопостачання може перетворитися на одну з основних літніх загроз для жителів Києва.

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