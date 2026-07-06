"Росія може завдати нової масованої атаки хоч наступного дня": Ігнат зробив тривожне попередження

Атака РФ, повітряна тривога / © ТСН

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Під час масованої російської атаки на Київ 6 липня українським силам протиповітряної оборони не вдалося перехопити жодної балістичної ракети, а також шість протикорабельних ракет «Циркон». Основною причиною є дефіцит ракет для зенітних комплексів Patriot.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українська ППО вкотре майже повністю впоралася із крилатими ракетами, однак ситуація з балістичними цілями залишається значно складнішою. Річ у тім, що ефективність захисту від балістичних ракет безпосередньо залежить від наявності достатньої кількості ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

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«Проблематика існує. Напередодні президент говорив, що ведеться вся можлива робота. Основне для нас, дійсно, ракети для систем Patriot, щоб захистити стратегічні об’єкти держави та мирні міста», — зазначає Ігнат.

Ігнат пояснив, що ворог завдає ударів по столиці хвилями з невеликими паузами. РФ одночасно запускає велику кількість ракет і безпілотників, намагаючись перевантажити та виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Коментуючи той факт, що попередня масована атака на Київ відбулася лише чотири дні тому, Ігнат зазначив, що Росія змінила тактику ударів. За його словами, раніше між подібними масованими обстрілами зазвичай проходило більше часу. Водночас зараз не можна виключати, що ворог здатен повторити атаку вже завтра.

«Вони можуть завдати ударів і наступного дня. Треба бути готовими до таких варіантів, що противник може повторити атаку. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно. Але їхні можливості не безмежні. Якби вони могли обстрілювати нас щодня, то робили б це», — наголосив Ігнат в ефірі телемарафону.

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На його думку, така періодичність може свідчии про наміри впливу на деякі процеси, які зараз будуть відбуватися.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня РФ атакувала Україну 68 ракетами та 351 безпілотником різних типів. Зокрема, ворог застосував шість протикорабельних ракет «Циркон»/«Онікс», 23 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400, 33 крилаті ракети Х-101, шість крилатих ракет «Калібр», а також 351 ударний дрон типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники-імітатори. Ураїнська ППО знешкодила 37 ракет і 326 безпілотників. Зокрема, було збито 31 крилату ракету Х-101, шість крилатих ракет «Калібр» та 326 ворожих БпЛА.

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