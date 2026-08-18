Росія може знову піти на Київщину та Чернігівщину: у ГУР назвали тривожний місяць наступу

Володимир Путі

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У ГУР прокоментували чутки, що Росія готує новий наступ на Київщину та Чернігівщину. У відомстві заявили, що теоретично російська армія може розпочати наступальні дії з півночі у цьому році, однак наразі немає ознак, які б свідчили про підготовку.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

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«Чи може противник розпочати наступальні дії з півночі у цьому році? Теоретично так, але на практиці немає умов, індикаторів, які б показували, що вони готові до цієї операції, немає військ для цього», — сказав він.

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Повторний наступ РФ на Київщину та Чернігівщину: від чого залежить

Він наголосив, що подальші плани Кремля залежать від мобілізації, яку планують провести після виборів у РФ. За оцінкою ГУР, після її проведення Росії потрібно декілька місяців, щоб сформувати та підготувати потужне ударне угруповання.

Водночас зараз розвідка не бачить ані ударного угруповання військ, ані ознак підготовки РФ до наступу з півночі.

«Вони почали часткову мобілізацію в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні. Давайте згадаємо, коли вони розпочинали наступ на Київ — 24 лютого 2022 року», — зауважив Скібіцький.

Коли Росія може повторно напасти на північ: прогноз ГУР

Він підкреслив, що у разі успішної хвилі мобілізації країна-агресорка може підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку 2027 року.

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«А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов путіна до символічних дат», — припустив він, додавши, що ці графіки будуть залежати від того, скільки людей вони будуть мобілізувати і чи буде загалом мобілізація.

Новий наступ РФ на Україну — що відомо

Нагадаємо, нещодавно у західних ЗМІ з’явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін може готувати новий наступ на Україну цієї зими. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на західних аналітиків та посадовців.

Тим часом військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розкрив страшні плани Кремля, які вдалося зірвати. Російське командування планувало створити на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей умови для майбутнього наступу на Запоріжжя.

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