Росія на Слобожанщині намагається створити буферну зону

Російські війська / © Associated Press

Російські війська намагаються створити так звану «буферну зону» на Слобожанському напрямку, проте українські військові повністю контролюють ситуацію.

Про це розповів речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України Вадим Карп’як в ефірі телеканалу «Ми-Україна«.

«Важливо розуміти, що хочуть тут росіяни на цьому напрямку. Вони хочуть створити так звану буферну зону в нашій операційній зоні. А ми їм не даємо це зробити», — заявив Карп’як.

За його словами, російські плани на цьому напрямку частково відомі українським військовим, частково — зрозумілі. «І наше завдання зараз — не дати їм створити оцю буферну зону», — додав речник.

Він повідомив, що противник постійно намагається проводити штурмові дії. «Наприклад, вчора вони в напрямку населеного пункту Миропілля старалися, виявили ці спроби штурму, знову нанесли вогневе ураження, як це називається. Відповідно, вони знову відкотилися», — сказав Карп’як.

Речник також зазначив, що росіяни намагаються використовувати газову трубу для наближення до лінії фронту. «Буквально минулого тижня ми повідомляли про те, що 18 двохсотих у них за півгодини, тому що вони через цю трубу намагаються висаджуватися, а точка виходу з труби під нашим контролем», — підкреслив він.

Речник також зазначив, що росіяни намагаються використовувати газову трубу для наближення до лінії фронту. «Буквально минулого тижня ми повідомляли про те, що 18 двохсотих у них за півгодини, тому що вони через цю трубу намагаються висаджуватися, а точка виходу з труби під нашим контролем», — підкреслив він.