Росія накопичує балістику та готує нові крилаті ракети: до чого готуватися українцям взимку

Взимку українцям загрожують блекаути та удари новими російськими ракетами / © ТСН.ua

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У вересні 2026 року російські окупаційні війська розпочали активне накопичення балістичного озброєння для майбутніх масованих зимових ударів по українській критичній інфраструктурі. Вітчизняні фахівці попереджають про високі ризики руйнування енергосистеми великих міст через появу в арсеналі ворога нових дешевих крилатих ракет та обмежену кількість західних систем ППО.

Про це розповів радник президента України та спеціаліст із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net.

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Загроза балістики та нестача ракет до Patriot

Наші міжнародні партнери фізично не зможуть надати Україні таку кількість зенітних ракет для систем Patriot, яка б відповідала обсягам виробництва російської балістики. Військово-політичне керівництво країни-агресорки чудово розуміє цей дефіцит, тому окупанти зараз свідомо накопичують запаси для масштабніших ударів.

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«Вони можуть зараз трошки накопичувати балістику і взимку атакувати нашу „критичку“, а саме Київ та інші міста. Ворог робить це для того, щоб зруйнувати інфраструктуру ізалишити ці міста без електрики й опалення, і це буде для нас дуже важко», — зазначив радник президента.

Нові дешеві ракети Росії для масованих атак

Російський військово-промисловий комплекс розробив нове бюджетне озброєння під назвою «Бандероль», яке є невеликою крилатою ракетою з можливістю запуску просто з безпілотників чи гелікоптерів. Ці маневрові засоби ураження здатні літати на наднизьких висотах зі швидкістю до 650 кілометрів на годину, використовуючи для навігації супутникові та інерційні системи.

«Росія буде ще додатково робити ставку на ці озброєння, і ми вже бачили, як учора оці „Бандеролі“ атакували Одесу. Вони законтрактували цих ракет на наступний рік також дуже багато для того, щоб продовжувати нас далі атакувати», — попередив Бескрестнов.

Дефіцит ППО та загрози для енергетики взимку — останні новини

Українські сили протиповітряної оборони стикаються з критичним браком ракет, через що перед початком холодів виникла драматична ситуація з відбиттям ворожих балістичних атак. За словами австрійського полковника Маркуса Райснера, європейські виробничі потужності досі суттєво не зросли, водночас американські запаси зенітних засобів відчутно скоротилися через необхідність утримувати резерви для власної безпеки.

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Експерт наголошує, що Росія системно реалізує довгострокову стратегію руйнування критичної інфраструктури, намагаючись повністю позбавити українські міста можливості стабільно генерувати тепло та електроенергію. Крім того, окупаційні війська продовжують масштабну мобілізацію живої сили та активно застосовують важкі керовані авіабомби з безпечної відстані, проти яких на фронті гостро бракує сучасних протиракетних систем.

Аналітики авторитетного видання Bloomberg попереджають, що швидке нарощування ракетного потенціалу країни-агресорки створює загрозу найважчої зими для енергосистеми України. За даними вітчизняної розвідки, Москва вже здатна щомісяця виготовляти понад 220 ракет, значна частина з яких є балістичними, водночас наявні запаси західних протиракетних комплексів практично вичерпані.

Фахівці зазначають, що стандартні сталеві укриття не здатні надійно захистити енергетичні підстанції від прямих влучань важких балістичних ракет «Іскандер». Саме тому міжнародні партнери мають терміново знайти додаткові системи перехоплення або надати дієві інструменти для ураження російських заводів і пускових установок безпосередньо на ворожій території.

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