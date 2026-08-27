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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
597
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Росія накрила авіабомбами велике місто: людей дістають з-під завалів, є поранені

Росія скинула на Суми 8 КАБів. Рятувальники дістають людей з-під завалів.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Тривога

Тривога / © ТСН.ua

Російські війська ввечері 27 серпня масово вдарили авіабомбами по Сумах, поціливши по житлових будинках та інфраструктурі. Зараз на місцях вибухів працюють рятувальники, є постраждалі.

Про це повідомили представник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та виконуючий обов’язки Сумського міського голови Артем Кобзар.

РФ атакувала Суми — що відомо

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що цього вечора росіяни атакували Сумську громаду керованими авіабомбами. За попередніми даними, зафіксовано 8 ударів КАБами по 5 локаціях, і всі вони прийшлися по цивільній інфраструктурі міста.

«З-під завалів уже деблокували двох людей. Рятувальна операція триває. Постраждалим медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо їхньої кількості та стану уточнюється», — зазначив очільник області.

Через російські удари пошкоджені будинки, інфраструктура та транспорт. Олег Григоров зазначив, що РФ знову свідомо атакувала мирних людей. Він закликав жителів ховатися в укриття під час тривог через загрозу небезпеки.

У міській військовій адміністрації повідомили, що росіяни скинули чотири авіабомби на північ і схід Сум, пошкодивши приватні будинки, промзону та інфраструктуру. Рятувальники витягають людей з-під завалів, а троє поранених уже в лікарні.

Своєю чергою, виконуючий обов’язки Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що удари було завдано близько 20:35 у Ковпаківському та Зарічному районах. На місцях влучань працюють усі профільні служби, ліквідовуючи наслідки ворожого обстрілу.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, увечері 27 серпня Київ знову опинився під ударом російських реактивних безпілотників.

Також Росія від ночі 27 серпня атакує Київ дронами та балістичними ракетами.

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