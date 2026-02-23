ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
884
1 хв

Росія накрила вогнем Одещину: загинули дівчина та чоловік

Одещина перебувала під атакою Росії. На місцях влучань виникли пожежі, двоє людей загинули.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинуло двоє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, внаслідок нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», — написав він.

Крім цього, пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби. Один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації.

«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини», — додав Кіпер.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу «Shahed».

Російські безпілотники вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна — дістала поранення.

