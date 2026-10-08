Росія намагається перетворити Київ на "енергетичний острів": експерт пояснив причини відключень

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У Києві та низці областей України знову застосовують стабілізаційні, а подекуди й аварійні відключення електроенергії. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що нинішня ситуація пов’язана передусім з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, а не з погодою.

Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

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За його словами, під час масованих атак РФ, зокрема 30 вересня, були пошкоджені теплові електростанції, ТЕЦ і підстанції системи передачі. Особливо сильно постраждала енергетична інфраструктура Києва та області.

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Омельченко зазначив, що російські війська раніше вивели з ладу потужності столичних ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також завдали ударів по Трипільській ТЕС. Водночас Київський регіон значною мірою залежить від надходження електроенергії з об’єднаної енергосистеми України.

«Стратегія ворога — вибити внутрішню генерацію, а зараз він намагається відрізати київський регіон від об’єднаної енергетичної системи, б’ючи по периметру Києва та регіону», — пояснив він.

Таким чином, РФ намагається перетворити Київ та область на своєрідний «енергетичний острів» — регіон, який буде максимально ізольований від загальної енергосистеми країни.

Відключення через проблеми в енергосистемі можуть зачіпати й інші області. За словами Омельченка, коли виникають проблеми з енергопостачанням Києва, аварійні обмеження можуть застосовувати, зокрема, на Чернігівщині, Полтавщині та Житомирщині.

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Експерт наголосив, що зараз близько 80% повітряних ударів припадають на Київ, оскільки столиця залишається однією з головних цілей російських військ.

Водночас спрогнозувати, чи покращиться ситуація найближчими днями та якою буде тривалість відключень, наразі неможливо. Він підкреслив, що головним фактором є не температура чи споживання електроенергії, а військова ситуація — подальші плани РФ щодо ударів по енергетиці та можливості української протиповітряної оборони.

«Чи буде ця ціль досягнута, чи ні — мені важко сказати, бо я не володію відповідною інформацією», — зазначив експерт.

Раніше йшлося про те, що за умови продовження системних російських атак на об’єкти генерації Україна може зіткнутися з відключеннями світла тривалістю 15–16 годин на добу. Так, найближчими днями можливий «надкритичний» сценарій, якщо удари не припиняться. Водночас магістральні мережі «Укренерго» відносно стабільні, але дедалі більшою проблемою стають атаки на локальні лінії електропередач та опори.

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