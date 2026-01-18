- Дата публікації
Росія намагається пошкодити українські АЕС — Зеленський
У Кремлі не виявляють серйозних намірів щодо завершення війни, оскільки не зосереджуються на дипломатії, а завдають ракетних ударів.
Росія проводила розвідку для ударів, які можуть завдати шкоди українським атомним електростанціям.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, 18 січня.
Український лідер наголосив, що у Кремлі не виявляють серйозних намірів щодо завершення війни, оскільки не зосереджуються на дипломатії, а завдають ракетних ударів, які спричиняють блекаути, та намагаються «завдати шкоди навіть нашим атомним станціям».
«У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку — розвідку для ударів», — зазначив Зеленський.
За його словами, усе це чітко говорить про те, що дипломатія для Росії — не пріоритет.
«Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни — причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії», — повідомив український президент.
Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій.