АЕС / © ТСН

Росія проводила розвідку для ударів, які можуть завдати шкоди українським атомним електростанціям.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, 18 січня.

Український лідер наголосив, що у Кремлі не виявляють серйозних намірів щодо завершення війни, оскільки не зосереджуються на дипломатії, а завдають ракетних ударів, які спричиняють блекаути, та намагаються «завдати шкоди навіть нашим атомним станціям».

«У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку — розвідку для ударів», — зазначив Зеленський.

За його словами, усе це чітко говорить про те, що дипломатія для Росії — не пріоритет.

«Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни — причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії», — повідомив український президент.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій.