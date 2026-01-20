Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: подробиці

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупаційні війська намагаються відсунути український кордон вглиб нашої держави, створюючи буферну зону вздовж лінії фронту на Сумщині та Харківщині. За планом ворога, така територія має сягати щонайменше п’яти кілометрів завширшки.

Про це заявив речник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов для КИЇВ24.

За його словами, окупанти постійно «прощупують» українську оборону в пошуках слабких місць, намагаючись атакувати селища на самому кордоні. Додає, на Сумщині ворогу вдалося зайти у село Грабовське. Проте глибина просування не перевищила одного кілометра. Аналогічні спроби проникнення зафіксовано і на Харківщині, зокрема в районі населеного пункту Сотницький Козачок.

Речник зазначив, що противник діє за певною стратегією, намагаючись інфільтруватися у безпосередньо прикордонні селища. Попри інтенсивні зусилля росіян, єдиною ділянкою, де їм вдалося сформувати певну зону контролю з минулого року, залишається Великобурлуцький напрямок на Харківщині.

«У росіян і стосовно Сумщини, і стосовно Харківщини є план створити зону контролю вздовж кордону. Заглиблено, бажано, ну, хоча б кілометрів на п’ять від кордону, а краще і більше. Вони хочуть просто відсунути фактично український кордон на територію України. І з цим намаганням вони прощупують, пальпують увесь український кордон в пошуку якихось слабких місць в українській обороні. Намагаються атакувати прикордонні населені пункти», — зауважив речник.

Нагадаємо, ситуація в прикордонних районах Сумської області різко загострилася. Російські підрозділи зайшли безпосередньо до села Грабівське Краснопільської громади, що розташоване всього за 200 метрів від державного кордону України.