Росія намагається приховати провали операцій в Сумській і Харківській областях - Генштаб

Російська пропаганда поширила звіт начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо підсумків так званої «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона називає цей документ черговим прикладом дезінформації та спробою видати бажане за дійсне.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Згідно з офіційними даними, після трьох з половиною років повномасштабної агресії РФ не вдалося встановити повний контроль над жодним великим українським містом. Натомість російські війська зазнали значних втрат. З початку року на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках армія РФ втратила близько 210 тис. військовослужбовців убитими й пораненими. Також знищено та пошкоджено понад 2,1 тис. бойових броньованих машин, 1,2 тис. танків, понад 7,3 тис. артилерійських систем та 157 РСЗВ.

Фейкові заяви про створення «зон безпеки» у Сумській та Харківській областях українська сторона вважає спробою замаскувати провал наступальних дій, що завершилися для РФ великими втратами. Лише в зоні відповідальності УВ «Курськ» було ліквідовано понад 19 тис. російських військових, ще понад 25 тис. отримали поранення.

Попри заяви російського командування, українські сили продовжують активні дії. Зокрема, звільнено населені пункти Кіндратівка та Андріївка на Сумщині.

За підтвердженими оцінками, загальні втрати російських військ з початку 2025 року перевищили 291 тис. осіб убитими та пораненими. Масове нагородження 120 тис. військових у РФ також розглядається як непряме підтвердження масштабності втрат.

Твердження Москви про «високоточні удари виключно по військових об’єктах» українська сторона спростовує, нагадуючи про численні жертви серед цивільних. Зокрема, 28 серпня внаслідок удару по Києву загинуло 25 мирних жителів, у тому числі четверо дітей.

Заяви про «знищення української ракетної промисловості» також називають неправдивими, оскільки ЗСУ регулярно завдають ударів по військових об’єктах у глибині території РФ.

Українська влада підкреслює, що звіт Герасимова є типовим прикладом пропаганди та не відповідає реальній ситуації на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 31 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники. Було зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.