Росія намагається створити свій Starlink: на орбіту вивели супутники "Рассвет", але є нюанс

Росія запустила другу партію супутників «Расвет» / © Сергій Флеш

Реклама

Російська Федерація запустила другу партію космічних апаратів «Рассвет», які окупанти позиціонують як власну альтернативу глобальній системі Starlink.

Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

За словами фахівця, з урахуванням нового запуску, зараз на орбіті перебуває близько 40 російських супутників цієї серії. Вони ще не зайняли своїх остаточних позицій у складі орбітального угруповання, проте можуть зробити це найближчим часом.

Реклама

Водночас експерт зауважив, що для реального використання супутників «Рассвет» у військових цілях Росії потрібно мати на орбіті щонайменше кілька сотень працюючих апаратів. Наразі ж російські масштаби неспівмірні з провідними світовими операторами.

Для порівняння, Сергій Бескрестнов навів наявні показники світових супутникових мереж:

SpaceX (Starlink) — понад 15 000 супутників;

OneWeb — від 600 до 700 супутників;

Amazon Kuiper (Project Kuiper) — 400–500 супутників (із планом розширення до 4 000).

Таким чином, попри намагання РФ розвивати власний супутниковий зв’язок, наявне угруповання «Рассвет» поки що перебуває лише на початковій стадії розгортання і не може забезпечити потреби ворожої армії на фронті.

Нагадаємо, раніше Флеш назвав особливості бюджетної російської ракети «Бандероль».

Реклама

Новини партнерів