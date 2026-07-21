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Росія намагається створити свій Starlink: на орбіту вивели супутники "Рассвет", але є нюанс
Росія вивела на орбіту другу партію супутників «Рассвет», проте їхньої кількості поки що категорично недостатньо для повноцінного використання у військових цілях.
Російська Федерація запустила другу партію космічних апаратів «Рассвет», які окупанти позиціонують як власну альтернативу глобальній системі Starlink.
Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.
За словами фахівця, з урахуванням нового запуску, зараз на орбіті перебуває близько 40 російських супутників цієї серії. Вони ще не зайняли своїх остаточних позицій у складі орбітального угруповання, проте можуть зробити це найближчим часом.
Водночас експерт зауважив, що для реального використання супутників «Рассвет» у військових цілях Росії потрібно мати на орбіті щонайменше кілька сотень працюючих апаратів. Наразі ж російські масштаби неспівмірні з провідними світовими операторами.
Для порівняння, Сергій Бескрестнов навів наявні показники світових супутникових мереж:
SpaceX (Starlink) — понад 15 000 супутників;
OneWeb — від 600 до 700 супутників;
Amazon Kuiper (Project Kuiper) — 400–500 супутників (із планом розширення до 4 000).
Таким чином, попри намагання РФ розвивати власний супутниковий зв’язок, наявне угруповання «Рассвет» поки що перебуває лише на початковій стадії розгортання і не може забезпечити потреби ворожої армії на фронті.
Нагадаємо, раніше Флеш назвав особливості бюджетної російської ракети «Бандероль».