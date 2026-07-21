ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Росія намагається створити свій Starlink: на орбіту вивели супутники "Рассвет", але є нюанс

Росія вивела на орбіту другу партію супутників «Рассвет», проте їхньої кількості поки що категорично недостатньо для повноцінного використання у військових цілях.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Росія запустила другу партію супутників «Расвет»

Росія запустила другу партію супутників «Расвет» / © Сергій Флеш

Російська Федерація запустила другу партію космічних апаратів «Рассвет», які окупанти позиціонують як власну альтернативу глобальній системі Starlink.

Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

За словами фахівця, з урахуванням нового запуску, зараз на орбіті перебуває близько 40 російських супутників цієї серії. Вони ще не зайняли своїх остаточних позицій у складі орбітального угруповання, проте можуть зробити це найближчим часом.

Водночас експерт зауважив, що для реального використання супутників «Рассвет» у військових цілях Росії потрібно мати на орбіті щонайменше кілька сотень працюючих апаратів. Наразі ж російські масштаби неспівмірні з провідними світовими операторами.

Для порівняння, Сергій Бескрестнов навів наявні показники світових супутникових мереж:

  • SpaceX (Starlink) — понад 15 000 супутників;

  • OneWeb — від 600 до 700 супутників;

  • Amazon Kuiper (Project Kuiper) — 400–500 супутників (із планом розширення до 4 000).

Таким чином, попри намагання РФ розвивати власний супутниковий зв’язок, наявне угруповання «Рассвет» поки що перебуває лише на початковій стадії розгортання і не може забезпечити потреби ворожої армії на фронті.

Нагадаємо, раніше Флеш назвав особливості бюджетної російської ракети «Бандероль».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie