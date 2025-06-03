Обмін полоненими / Архівне фото / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Усі українці, які повертаються з російського полону проходять перевірку на предмет співпраці з ворожими спецслужбами, адже росіяни намагаються вербувати собі агентів серед полонених.

Про це розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в інтерв’ю «Укрінформу».

«Що стосується контррозвідувальної роботи, вона триває, є відповідні органи, які за це відповідають і, безумовно, така перевірка відбувається. І за її наслідками відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства. Тому, безумовно, це все без уваги не залишається», — зазначив Юсов.

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Але, за його словами, «диверсантів у чистому розумінні» серед колишніх бранців контрозвідка досі не виявляла.

«Тому що це дуже було б важким або безглуздим завданням. Але, безумовно, з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби. Ним намагалися маніпулювати, на родини могли пробувати впливати. Тому держава це все перевіряє», — пояснив Андрій Юсов.

Нагадаємо, Україна повернула зрадника, який перейшов на бік ворога ще 2021 рок. Анатолій Тараненко, який, ймовірно, добровільно перейшов на бік ворога ще до початку вторгнення, наговорив пропагандистам РФ багато гидоти на адресу України.