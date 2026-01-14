ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
621
2 хв

Росія готує прорив до Запоріжжя та блокування Покровська: де зараз найнебезпечніше

Окупанти рвуться до Гуляйполя та Оріхова, щоб почати обстріли Запоріжжя, зазначив військовий оглядач Денис Попович.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Гуляйполе

Російські загарбники мають мету в боях за місто Гуляйполе Пологівському районі Запорізької області. Ворог хоче отримати спроможності для просування далі в напрямку Оріхового, а після захоплення цього населеного пункту рухатися у бік Запоріжжя.

Про це військовий оглядач Денис Попович повідомив в етері телеканалу «Суспільне».

Бої за Гуляйполе

«Бої за Гуляйполе відбуваються. Ворог намагається захопити населений пункт для того, щоб далі розвивати наступ у бік Оріхового», — повідомив він.

На переконання Поповича, якщо окупанти захоплять місто Гуляйполе, війна не закінчиться для України поразкою.

«Якщо ворог захопить Гуляйполе, то отримає можливість просуватися в бік Оріхового… Там дороги ведуть у бік Оріхового і в бік Запоріжжя. Далі, за Оріховим, буде Запоріжжя. Тобто вони послідовно виконують кілька завдань, які мають наблизити їх до Запоріжжя, щоб створити для обласного центру великі проблеми, які будуть пов’язані з обстрілами», — наголосив експерт.

Оглядач зазначає, що на Запорізькому напрямку ворог досяг відносно вагомих успіхів у порівнянні з просуваннями, які були у загарбників під час усієї війни. Просування на півдні були значними.

Логістичний зашморг

За словами Дениса Поповича, найближчими днями в районі Покровсько-Мирноградського району слід очікувати намагання російських загарбників «оточити й замкнути логістику та змусити нас звідти відійти».

Зокрема, окупанти ведуть бої за Родинське, діють вище в напрямку Білицького і намагаються атакувати Гришине.

«Гришине розташоване так, що якщо вони його захоплять, то переріжуть повністю на 100% фізично трасу на Павлоград. Білицьке та Родинське у нас теж стоять на одній дорозі, яка так саме веде в бік Покровська й Мирнограда», — повідомив експерт.

У боях за Родинське ворог намагається прориватися і йти вперед.

Як зазначає експерт, якщо загарбники повністю захоплять Родинське і Гришине, логістика стане вкрай ускладненою.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав головну ціль Путіна та повідомив, які міста під загрозою масованого удару Росії.

