Росія готує прорив до Запоріжжя та блокування Покровська: де зараз найнебезпечніше
Окупанти рвуться до Гуляйполя та Оріхова, щоб почати обстріли Запоріжжя, зазначив військовий оглядач Денис Попович.
Російські загарбники мають мету в боях за місто Гуляйполе Пологівському районі Запорізької області. Ворог хоче отримати спроможності для просування далі в напрямку Оріхового, а після захоплення цього населеного пункту рухатися у бік Запоріжжя.
Про це військовий оглядач Денис Попович повідомив в етері телеканалу «Суспільне».
Бої за Гуляйполе
«Бої за Гуляйполе відбуваються. Ворог намагається захопити населений пункт для того, щоб далі розвивати наступ у бік Оріхового», — повідомив він.
На переконання Поповича, якщо окупанти захоплять місто Гуляйполе, війна не закінчиться для України поразкою.
«Якщо ворог захопить Гуляйполе, то отримає можливість просуватися в бік Оріхового… Там дороги ведуть у бік Оріхового і в бік Запоріжжя. Далі, за Оріховим, буде Запоріжжя. Тобто вони послідовно виконують кілька завдань, які мають наблизити їх до Запоріжжя, щоб створити для обласного центру великі проблеми, які будуть пов’язані з обстрілами», — наголосив експерт.
Оглядач зазначає, що на Запорізькому напрямку ворог досяг відносно вагомих успіхів у порівнянні з просуваннями, які були у загарбників під час усієї війни. Просування на півдні були значними.
Логістичний зашморг
За словами Дениса Поповича, найближчими днями в районі Покровсько-Мирноградського району слід очікувати намагання російських загарбників «оточити й замкнути логістику та змусити нас звідти відійти».
Зокрема, окупанти ведуть бої за Родинське, діють вище в напрямку Білицького і намагаються атакувати Гришине.
«Гришине розташоване так, що якщо вони його захоплять, то переріжуть повністю на 100% фізично трасу на Павлоград. Білицьке та Родинське у нас теж стоять на одній дорозі, яка так саме веде в бік Покровська й Мирнограда», — повідомив експерт.
У боях за Родинське ворог намагається прориватися і йти вперед.
Як зазначає експерт, якщо загарбники повністю захоплять Родинське і Гришине, логістика стане вкрай ускладненою.
