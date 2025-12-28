Росія не може створити стратегічний резерв: чи зірве це плани Кремля на 2026 рік

Російські військові

Російська армія входить у 2026 рік без можливості сформувати стратегічний резерв, що й надалі стримуватиме темпи її наступу на фронті.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на заяву керівника ГУР Кирила Буданова в інтерв’ю «Суспільному».

Буданов зазначив, що Росія вже виконала річний план набору — 403 тисячі осіб станом на 3 грудня, а до кінця року цей показник навіть перевищить заплановані обсяги. За його словами, Кремль планує збільшити мобілізацію до 409 тисяч людей у 2026 році та здатний підтримувати такий темп тривалий час завдяки наявним ресурсам.

Водночас стратегічний резерв, на який російське командування розраховує, так і не сформовано. Москва змушена постійно задіювати оперативний резерв на ділянках інтенсивних бойових дій, що не дозволяє накопичити сили для масштабного прориву. Ротація між секторами фронту оголює фланги, чим користуються українські підрозділи. Зокрема, ЗСУ змогли повернути частину територій поблизу Гуляйполя та зірвали російську спробу просування у напрямку Добропілля й Покровська. Визволення значної частини Куп’янська також стало можливим через нестачу готових російських резервів у цьому районі.

За оцінками ISW, російські війська не мають можливості відкрити новий фронт і не здатні розширити нещодавні обмежені атаки на Сумщині та Харківщині. Дефіцит живої сили — попри чисельну перевагу населення РФ — залишається однією з головних перешкод для масштабних наступальних дій у 2026 році.

«Російські війська обмежені в масштабах і темпах свого наступу не тільки через брак мобілізованого військового персоналу, але й тому, що Міністерство оборони Росії (МО) оптимізувало російські війська для позиційної війни, замість того, щоб зосередитися на відновленні маневреної війни. Російські війська наразі не можуть вести маневрену війну в масштабах, необхідних для швидкого наступу на оперативному рівні. Російські війська наразі не в змозі усунути жодного з факторів, що ускладнюють їхню здатність до швидкого просування або суттєвого збільшення поточної швидкості просування», — зазначили в ISW.

Нагадаємо, керівник ГУР назвав 2026 рік критичним для російського бюджету через надмірні військові витрати.