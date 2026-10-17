Росія не припиняє атак на енергетику: на Тернопільщині знову зникло світло після удару

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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У суботу, 17 жовтня, російські війська повторно атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Тернопільщині. Унаслідок удару без електропостачання залишилася частина споживачів Кременецького району.

Про це повідомило АТ «Тернопільобленерго».

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«Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру області знову відбулося знеструмлення частини споживачів Кременецького району», — йдеться в офіційному повідомленні.

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Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки та відновленням електропостачання.

У компанії запевнили, що докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше повернути світло споживачам.

«Працюємо, щоб світло повернулося в кожну домівку», — наголосили в «Тернопільобленерго».

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух уточнив, що атаки на Тернопільщину здійснюють ворожі безпілотники, які впродовж дня двічі атакували Кременецький район.

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«Пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури. Є займання. На локаціях працюють відповідні служби», — написав він у своєму Telegram-каналі, додавши, що інформації про постраждалих наразі не було.

Нагадаємо, напередодні, у п’ятницю, 16 жовтня, під час російської повітряної атаки вибухи пролунали в місті Кременець на Тернопільщині. Тоді ворожий безпілотник також влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.

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