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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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806
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Росія не виконує умов перемир’я на морі: Зеленський зробив гучну заяву після ракетного удару

Росія не йде на безумовне припинення вогню.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши ракети, які було запущено з акваторії Чорного моря. Тим самим держава-агресорка порушила домовленості про припинення вогню на морі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні в неділю, 6 квітня.

«Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск», — наголосив він.

За словами президента, Росія не йде на безумовне припинення вогню, оскільки прагне залишити собі можливість бити з акваторії моря по українських містах та портах.

«Припинення вогню на морі — це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну — він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою», — зазначив Зеленський.

Український лідер заявив, що позбавити Москву можливості вбивати можна лише шляхом застосування усіх форм тиску: посилення спроможностей України захищатися, збереження санкцій.

«Якщо припинення вогню — то безумовне й таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя. Україна погодилася на пропозицію Америки, на пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів — досі її немає, — очікуємо реакції всіх у Європі, всіх у світі, хто хоче миру», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час масованого російського удару по Україні 6 квітня серйозно постраждав бізнес-центр у Києві, де розміщувався телеканал FREEДОМ.

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