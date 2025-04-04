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Росія не випадково обирає цілі: омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу
Російська армія ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.
Після ракетного удару по Кривому Рогу в п’ятницю, 4 квітня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав Росію країною, яка системно знищує мирне життя.
Про це український омбудсмен написав у своєму Telegram-каналі.
«Вона [Росія] не випадково обирає цілі. Вона б’є по людях. І це — її справжнє обличчя», — йдеться у дописі.
Лубінець нагадав, що сьогодні російська армія завдала балістичного удару по житловому мікрорайону Кривого Рогу, внаслідок якого багато мирних людей загинули і отримали поранення.
«Без жодного військового об’єкта — просто по цивільній інфраструктурі», — наголосив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про 14 загиблих, серед яких 6 дітей, внаслідок цинічної атаки РФ по Кривому Рогу.