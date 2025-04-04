ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1087
Час на прочитання
1 хв

Росія не випадково обирає цілі: омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу

Російська армія ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетний удар

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу / © ТСН.ua

Після ракетного удару по Кривому Рогу в п’ятницю, 4 квітня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав Росію країною, яка системно знищує мирне життя.

Про це український омбудсмен написав у своєму Telegram-каналі.

«Вона [Росія] не випадково обирає цілі. Вона б’є по людях. І це — її справжнє обличчя», — йдеться у дописі.

Лубінець нагадав, що сьогодні російська армія завдала балістичного удару по житловому мікрорайону Кривого Рогу, внаслідок якого багато мирних людей загинули і отримали поранення.

«Без жодного військового об’єкта — просто по цивільній інфраструктурі», — наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про 14 загиблих, серед яких 6 дітей, внаслідок цинічної атаки РФ по Кривому Рогу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie