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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія не збирається зупинятися: Зеленський зробив тривожну заяву про атаки

Президент попередив, що путінська армія продовжить бити по Україні реактивними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Росія не планує знижувати темпи атак по Україні реактивними безпілотниками. Що більше — російські війська готуються й надалі застосовувати тактику терору дронами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустки — росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів», — попередив глава держави.

Він наголосив на необхідності «реагування і протидії» російським загрозам. Зеленський заявив про потребу пришвидшити розвиток європейського виробництва засобів захисту — насамперед ППО — антиракетного та антидронового.

За словами Зеленського, Європа має всі можливості стати самодостатньою та сильною у сфері безпеки, адже за останні роки для цього вже зроблено чимало.

«Лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя. Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами», — додав президент.

Нагадаємо, The Washington Post пише про те, що Росія засипає Україну реактивними дронами, які літають майже вдвічі швидше за попередні моделі. Масованими атаками Москва хоче виснажити українську протиповітряну оборону. До слова, лише за чотири дні з майже 1 500 запущених БпЛА близько 800 були саме реактивними.

Очільник ОП Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати тактику «шахедного терору» щонайменше до виборів до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня.

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