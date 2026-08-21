ППО навколо Москви / © Фото з відкритих джерел

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Ні Кремль, ні російські «воєнкори» не вірять у можливість РФ найближчим часом повністю перехоплювати українські засоби ураження.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

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Через неспроможність централізовано відбивати атаки, російські урядовці дедалі частіше перекладають тягар протиповітряної оборони на приватні підприємства та регіональну владу. Проте ані бізнес, ані місцева адміністрація не мають належних можливостей для ефективного протистояння українським далекобійним дронам та ракетам.

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Російські «воєнкори» б’ють на сполох через неефективність ППО

Аналітики ISW зазначають, що навіть провладні російські блогери визнають системні проблеми у боротьбі з українськими ударами:

Завищені очікування: Офіційні особи та керівники підприємств мають вкрай нереалістичні уявлення про можливості ППО щодо захисту стратегічних та промислових об’єктів.

Заклики до пасивного захисту: Z-пабліки прямо заявляють, що РФ не здатна збивати всі безпілотники, тому закликають будувати укриття, встановлювати антидронові сітки та створювати сіткову інфраструктуру.

Децентралізація оборони: Лунають пропозиції запровадити багаторівневий підхід, до якого залучать як регіональний бюджет, так і кошти бізнесу.

Чому Росія не зможе перекрити свій тил

За оцінками ISW, ВПК РФ не в змозі задовольнити зростаючі потреби у системах протиповітряної оборони. Москва зіткнулася з дилемою: вона фізично не може одночасно закрити і лінію фронту, і свій величезний глибокий тил.

Пропонована розбудова багаторівневої оборони вимагає величезних часових і фінансових ресурсів, але все одно не вирішить проблему величезної географії країни. Крім того, зведення фортифікацій навколо ключових підприємств у глибокому тилу остаточно зруйнує міф Кремля про «нормальне життя», який влада так ретельно намагається підтримувати серед власних громадян.

Раніше ми писали про те, що ГУР вгатило по аеродромах, з яких росіяни били дронами по Україні.

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