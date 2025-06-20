Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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Понад 90% опитаних захисників, які повернулися з полону, свідчать про те, що Росія неналежним чином ставилася до них.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За словами Юсова, завдяки обмінам та поза ними вдалося повернути в Україну понад 6 тисяч осіб з російської неволі від початку повномасштабної війни. Звільнені оборонці повідомляють про системне порушення прав поводження з військовополоненими на різних етапах перебування в полоні.

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«Це предмет роботи як українських правоохоронних органів і правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого воно взагалі існує», — зазначив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що Україна, на відміну від Росії, дотримується міжнародно-гуманітарного права, Женевської конвенції та інших зобов’язань. Усі центри утримання російських окупантів відповідають міжнародним стандартам.

Також представник ГУР повідомив, що загалом Росія неохоче повертає українських захисників. Однак Україна знає, хто перебуває в полоні, і працює над їх поверненням. Проте Юсов повідомив, щодо деяких категорій полонених робота йде складніше.

«Ніколи ще робота переговорної групи не була простою. Але інтереси українських захисників та національні інтереси України будуть захищені… Україна не буде чекати. Україна зараз бореться і буде боротися за повернення кожного», — резюмував Андрій Юсов.

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Нагадаємо, Україна та Росія 20 червня провели новий етап обміну полоненими військовими. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

Попередній етап обміну полоненими між Києвом та Москвою у межах стамбульських домовленостей відбувся 19 червня. Додому повернулися важкохворі захисники з ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.