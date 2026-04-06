Кремль опинився перед неможливою дилемою: як захистити стратегічні об’єкти, розкидані на тисячі кілометрів, маючи обмежені ресурси ППО. Нова хвиля українських атак на російську нафтову інфраструктуру довела, що «парасолька» над РФ має величезні дірки.

За даними останнього звіту Інституту вивчення війни (ISW), протягом останніх двох тижнів Збройні сили України суттєво інтенсифікували кампанію ударів по об’єктах у глибокому тилу ворога. Під прицілом — експортні потужності та нафтопереробка, що є «гаманцем» російської агресії.

Географія ударів: від Балтики до Нижнього Новгорода

Лише за останні дні українські дрони успішно атакували ключові вузли:

Приморськ (Ленінградська обл.): Порт, що є критично важливим для експорту російської нафти, зазнав третього удару за два тижні. Губернатор регіону підтвердив пошкодження нафтопроводу.

Кстово (Нижньогородська обл.): НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» зазнав атаки в ніч на 5 квітня. Попри роботу російської ППО, яку зафіксували на відео, супутники NASA (FIRMS) підтвердили пожежу на об’єкті. Пошкоджено також місцеву ТЕЦ.

Чому ППО РФ не справляється?

Аналітики ISW та російські джерела вказують на декілька факторів, які роблять російську інфраструктуру беззахисною.

Проблема величезних відстаней

Об’єкти в Приморську та Кстово розділяють близько 1000 км. Росія не має достатньої кількості комплексів ППО, щоб перекрити кожну потенційну ціль на такій площі.

Тактика виснаження

Російські воєнкори припускають, що ЗСУ використовують денні атаки на прикордонні регіони для виснаження боєкомплекту ППО, а вночі запускають далекобійні дрони на низькій висоті, які стають «невидимими» для виснажених розрахунків.

Санкційний зашморг

Навіть якщо ППО збиває частину дронів, ті, що влучають, завдають тривалої шкоди. Через санкції на деталі ремонт НПЗ стає затяжним і надзвичайно дорогим процесом.

Залякані «воєнкори» та безсилля Кремля

Цікаво, що російські пропагандисти цього разу реагують стримано. ISW пов’язує це з посиленням цензури в Telegram. Російські пропагандисти дедалі менше критикують владу за неспроможність захистити заводи, побоюючись переслідувань, проте у приватних каналах визнають: Росія не здатна швидко відновлювати втрати у суднобудуванні та нафтопереробці.

