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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія обірвала життя молодої пари: у Луцьку під завалами знайшли тіло другої жертви обстрілу

7 червня у Луцькій громаді оголошено Днем жалоби.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Луцьк

Наслідки атаки на Луцьк / © Hromadske.ua

У Луцьку підтвердили загибель другої жертви вчорашньої російської атаки.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі.

«Лише сьогодні о 4:15 ранку рятувальниками під час розбору завалів було виявлено тіло другої жертви вчорашньої російської атаки — дівчини 2001 року народження», — зазначив мер.

Він заявив, що внаслідок ворожого удару загинула молода пара.

«Росія обірвала життя молодої пари», — додав Поліщук.

У зв’язку з трагедією, 7 червня оголошено Днем жалоби в Луцькій міській територіальній громаді.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі 6 червня атакували Луцьк ракетами і безпілотниками. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Ми раніше інформували, що внаслідок нічної російської атаки в Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ятьох людей.

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