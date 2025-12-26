ТСН у соціальних мережах

347
1 хв

Росія обходить українські рубежі ППО завдяки Білорусі — Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що РФ використовує територію та технічну допомогу Білорусі для обходу української ППО.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Російські війська почали використовувати територію Білорусі для маневрів дронів-камікадзе, намагаючись обійти українські рубежі перехоплення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, під час нещодавньої Ставки окрему увагу приділили останнім атакам на Ковель. Аналіз показав, що ворог намагається вирахувати розташування українських засобів ППО та знайти шляхи їхнього обходу.

«Є проблема, що вони бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі: і з білоруської землі, і технічно теж завдяки Білорусі. Це серйозне питання», — зазначив Зеленський.

Додав, що ці всі задачі обговорять на наступній Ставці.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Попри черговий акт терору з боку РФ, обійшлося без людських жертв. Загиблих та постраждалих серед населення немає.

Раніше Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.

347
