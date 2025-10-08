Росія обрала нові цілі для ударів по енергетиці: над якими регіонами нависла загроза

Атака на об'єкт енергетики. / © ТСН.ua

Реклама

Російська армія останнім часом атакує енергетичні об'єкти у регіонах. Зараз ситуація в енергетиці краща, ніж у попередні роки, але ситуація може бути складною.

Про це розповіли експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарях “24 Каналу”.

Раніше РФ концентрувалася на великих енергетичних об'єктах. Тепер під прицілом опинилося обладнання операторів систем розподілу в прифронтових регіонах. Приблизно 20- 30 дронів летять на окремі об'єкти з метою перевантажити протиповітряну оборону, щоб 5-10 БпЛА долетіло до об'єктів. Втім, у прикордонних областях не всі об’єкти були обладнані навіть першим рівнем захисту.

Реклама

Також Росія активно завдає ударів по видобутку газу, місцях його збереження. За словами Рябцева, накопичені у сховищах обсяги газу не зможуть бути розподілені, якщо буде влучання у газокомпресорні станції.

“Цілком можливо, що після ударів по прифронтових областях ворог сконцентрується на об'єктах “Укренерго” та генерувальних компаній. Тому дуже важливо сконцентрувати зусилля і ресурси на захисті як активному, так і інженерно-технічному критичної інфраструктури саме зараз, не відкладаючи виконання заходів на потім”, - наголосив експерт.

Своєю чергою, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що під найбільшою загрозою перебуває приблизно 100- 120 кілометрів навколо лінії зіткнення та кордону з РФ. Через постійні обстріли у багатьох регіонах зараз виникла вкрай складна ситуація. Зокрема, у Сумській та Чернігівській областях.

“Росіяни часто завдають ударів по аварійних бригадах, що здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО. З іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній”, - заявив Харченко.

Реклама

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що РФ посилила атака на об'єкти енергетики. З його слів, зараз росіяни зараз атакують вже те, що не атакували 2022-го. Зокрема, інфраструктуру атомної енергетики. 2022-2023-го ворон фактично вибив теплову електроенергетику.

Окрім того, The Washington Post писало про те, що Росія посилює свої атаки на українську енергетику. Після удару по Трипільській ТЕС експерти попереджають, що найбільшу вразливість становить газова інфраструктура України, яка складається з тисяч розкиданих об’єктів — від видобутку до розподілу.