Росія обрала окремі регіони України спеціальними мішенями — Зеленський назвав області у найскладнішій ситуації

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російські війська зосереджують масовані удари по окремих регіонах України, протягом кількох діб атакуючи енергетичну інфраструктуру, зокрема електромережі та підстанції. Найбільше влучань від початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині — 131. Наразі складна ситуація також у Запоріжжі та на Дніпровщині, де триває відновлення електропостачання після російських атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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За його словами, протягом дня особливу увагу приділяли ситуації в Запоріжжі та Дніпропетровській області. Через російські удари там виникли масштабні відключення електроенергії. Частково електропостачання вже відновили, однак ремонтним бригадам ще належить виконати значний обсяг робіт.

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Президент наголосив, що відновлення ускладнюють постійні повітряні тривоги та нові російські атаки. До робіт залучили всі необхідні сили, є обладнання для ремонту пошкоджених об'єктів.

«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону — по всьому, по мережах, по підстанціях», — зазначив Зеленський.

Які регіони найбільше постраждали від ударів РФ

За словами президента, від початку вересня найбільшу кількість влучань зафіксували в таких областях:

Дніпропетровська область — 131 влучання;

Київська область — 125 влучань;

Житомирська та Сумська області — понад 100 влучань у кожній.

Саме в цих регіонах зараз найбільше роботи для енергетиків, комунальних служб і підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зеленський наголосив, що головне завдання — допомогти людям, відновити електропостачання та повернути його до прогнозованих графіків.

Україна отримає додаткову енергетичну допомогу від ЄС

Президент також повідомив про домовленості з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо додаткової енергетичної підтримки України.

Відповідне рішення Єврокомісія ухвалила цього тижня. Допомогу спрямують насамперед містам і громадам, які найбільше постраждали від російських атак.

За словами Зеленського, Україна отримає додаткові генератори, інше необхідне обладнання та фінансову підтримку для посилення енергетичної стійкості.

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Президент подякував європейським партнерам за допомогу, а також українським енергетикам, ремонтникам і всім службам, які працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США більше не надають допомоги Україні, а основний тягар підтримки Києва взяла на себе Європа.

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