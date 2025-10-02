- Дата публікації
Росія обстріляла депо "Укрзалізниці" в Одесі: перші деталі
Одещина пережила потужну ворожу атаку. Росіяни влучили в депо, поранення отримав машиніст поїзда.
Російська армія вночі, 2 жовтня, здійснила масований удар по залізниці на Одещині.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо „Укрзалізниці“ в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога», — зазначив Кулеба.
Крім цього, були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок — всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.
Через атаку деякі поїзди Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.
Нагадаємо, Одещина цієї ночі пережила масовану атаку дронами. У місцевих пабліках писали про зникнення води і світла в деяких районах. Також з’являлась інформація про сильну пожежу в результаті російської атаки.