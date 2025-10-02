Росія обстріляла депо "Укрзалізниці" в Одесі: перші деталі

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Російська армія вночі, 2 жовтня, здійснила масований удар по залізниці на Одещині.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо „Укрзалізниці“ в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога», — зазначив Кулеба.

Крім цього, були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок — всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.

Через атаку деякі поїзди Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

Нагадаємо, Одещина цієї ночі пережила масовану атаку дронами. У місцевих пабліках писали про зникнення води і світла в деяких районах. Також з’являлась інформація про сильну пожежу в результаті російської атаки.