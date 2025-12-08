Росія оснастила "Шахеди" ракетами Р-60: експерт пояснив, чому вони неефективні

"Шахеди"

Росія почала використовувати модернізовані ударні безпілотники «Шахед», оснащені старими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО. Однак ця конструкція практично неефективна та не становить реальної бойової загрози для нашої авіації.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап для «24 Каналу».

Також він пояснив, що збити літальний апарат такою модифікацією дрона майже нереально через технічну застарілість ракети та нездатність дрона забезпечити необхідне наведення.

Чому «винахід» не працює

За словами експерта, ракета Р-60 спочатку була розроблена для винищувачів і вимагала постійного супроводу цілі в строго визначеному секторі наведення.

Криволап наголосив, що дрон-камікадзе не має технічних можливостей, необхідних для точного наведення. «Шахед» фізично не може виконати складні маневри, зокрема зайти гелікоптеру «у хвіст», що було критично важливим для роботи ракети. Сама ракета є надто застарілою для точного ураження цілі без підтримки складного бортового обладнання, яке є на винищувачі, але відсутнє на дроні.

«Фахівці одразу сказали, що вона не працюватиме так, як задумано», — зазначив він.

За словами Костянтина Криволапа, єдине, для чого може бути використана ця конструкція — це як додаткова вибухівка (бойова частина ракети). Він підсумував, що можливості «Шахеда» як засобу повітряного бою залишаються вкрай обмеженими, і реальної загрози для українських літаків чи гелікоптерів від цієї модернізації немає.

Нагадаємо, Росія почала використовувати ударні дрони-камікадзе «Шахед», оснащені ракетами класу «повітря — повітря» Р-60. А все для того, щоб подолати українську протиповітряну оборону (ППО). Це спроба країни-агресора підвищити ставки у війні та протидіяти українським вертольотам, які часто збивають ворожі БпЛА.

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап розповідав, що ворожі дрони-розвідники постійно діють у прифронтових районах України, але їх ефективне знищення часто залишається проблемою.