Кордон з Польщею / © із соцмереж

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Російська військова розвідувальна служба (ГРУ) отримала доступ до тисяч камер спостереження в країнах НАТО, розташованих поблизу прикордонних переходів з Україною, щоб відстежувати та переривати потік західної допомоги, призначеної для Києва

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на британську розвідку.

У записці, опублікованій Національним центром кібербезпеки (NCSC) Великої Британії, йдеться, що спецпідрозділ ГРУ 26165 отримав доступ до близько 10 000 камер спостереження, «розташованих поблизу залізничних станцій або військових частин, для відстеження поставок матеріалів, призначених для України».

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За даними британської влади, 80% цих камер були на території України, 10% — у Румунії. Ще 4% камер, на які «націлилися» росіяни, розташовувалися в Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині.

Подробиць про точне розташування камер, до яких отримало доступ ГРУ, не повідомляють.

Доступ до «відеозаписів» зображень, наданих цими камерами, підрозділ ГРУ 26165, відомий за позивними APT 28 або «Fancy Bear», отримав через шкідливі кібератаки проти державних та приватних організацій і компаній у країнах НАТО, починаючи з 2022 року.

Підрозділ розсилав «фішингові» електронні листи з порнографічним вмістом та неправдивою професійною інформацією, а також використовував викрадені паролі для доступу до цільових комп’ютерних систем.

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«Окрім атак на логістичні компанії, підрозділ 26165, найімовірніше, отримав доступ до приватних відеокамер, розташованих у ключових районах, поблизу прикордонних переходів, військових об’єктів та залізничних станцій, для моніторингу транспортування матеріалів до України», — йдеться у консультативній записці NCSC.

Росіяни також намагалися зібрати конфіденційну інформацію, пов’язану з транспортом, розкладом руху поїздів та транспортними документами.

У консультативній записці, опублікованій NCSC у співпраці зі спеціальними службами США, Німеччини, Чехії, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів, приватним компаніям, що беруть участь у наданні допомоги Україні, було рекомендовано покращити свою безпеку у разі атак, подібних до тих, що ініціювали спецслужби ГРУ.

Нагадаємо, раніше у Греціїзатримали російського шпигуна, який стежив за переміщенням військових вантажів, що відправлялися до України.

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