Росія отримала важливі переваги на полі бою в Україні: у ISW пояснили, завдяки чому

Росія збільшує виробництво FPV на оптоволокні. Ця зброя дала російським військам важливі переваги на фронті.

Про це повідомляє ISW.

Як пишуть аналітики, генеральний директор Науково-виробничого центру «Ушкуйник» Олексій Чадаєв 6 вересня заявив, що Росія щомісяця виготовляє понад 50 000 оптоволоконних дронів. Він стверджував, що виробництво такого озброєння у Росії подвоїлося 2025 року. Йшлося про те, що воно базується у трьох невизначених регіонах, з більш ніж одним заводом у кожному.

«Поширення використання Росією оптоволоконних дронів, стійких до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та глушіння, дало російським військам важливі переваги на полі бою», — йдеться у звіті Інституту.

Нарощення виробництва БпЛА на оптоволокні стало можливим завдяки простоті дронів. Це дозволило російським військам завдавати точних ударів по українській бронетехніці, наземним лініям зв’язку (GLOC), системам переміщення військ та системам РЕБ.

«Використання Росією волоконно-оптичних безпілотників також дозволило російським силам покращити свою здатність перехоплювати українські військово-морські сили в лісистих районах, таких як Серебрянське лісове господарство», — завершили в ISW.

Нагадаємо, українські бійці ліквідували ще 910 окупантів за минулу добу. Так, загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 089 060.

