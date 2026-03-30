Росія перебудовує окуповані території України та вивозить звідти цінні ресурси - Reuters

Росія готується до довгострокового закріплення на тимчасово окупованих територіях України

Росія виділила приблизно $11,8 млрд на розвиток тимчасово окупованих територій України у 2024–2026 роках — це майже втричі більше, ніж сукупне фінансування орієнтовно 20 російських регіонів у межах тієї самої програми.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Витрати на це перевищують фінансування багатьох регіонів самої Росії. Щоб уперше показати цілісну картину того, що відбувається на територіях під російською окупацією, журналісти агентства проаналізували тисячі супутникових знімків, російські тендерні документи, публічні заяви, дані про експорт і перевезення, а також опитали понад три десятки українських чиновників і колишніх мешканців цих регіонів.

Зібрані дані свідчать, що від 2022 року Росія системно перебудовує транспортну інфраструктуру окупованих територій. Йдеться про тисячі кілометрів доріг і залізниць, зокрема нову залізничну лінію, яка має з’єднати Росію з Кримом через окуповані території, а також масштабну трасу в межах так званого Азовського кільця. Ця інфраструктура вже використовується для вивезення ресурсів.

З окупованих територій постачають, зокрема, вугілля та зерно до різних країн через відновлені порти Маріуполя і Бердянська, пише Reuters. Свідчення працівників портів підтверджують, що активність там зростає.

Супутникові знімки, на які посилається Reuters, демонструють будівництво нової 60-кілометрової ділянки залізниці в Донецькій області на північ від Маріуполя. Українські джерела, які відстежують ситуацію, вважають, що нові маршрути прокладають далі від лінії фронту для зниження ризику ударів і підтримання безпечного постачання озброєння.

Крім того, журналісти встановили, що Росія через аукціони передає родовища і землю під контроль своїх компаній. Йдеться про шахти, сільськогосподарські угіддя, а також права на розробку одного з найбільших родовищ золота в Україні на Луганщині, які торік у квітні придбала російська гірничодобувна компанія.

Видання зазначає, що 30 вересня 2025 року президент РФ Володимир Путін заявляв, що за останні три роки на тимчасово окупованих територіях України прокладено понад 6350 км доріг. За його словами, це частина «масштабної програми соціально-економічного розвитку» й «відродження історичних російських земель».

Раніше повідомлялося, що Росія планує масове переселення своїх громадян на тимчасово окуповані території України, поєднуючи це з масштабним будівництвом і новими «планами розвитку».

Довідка: під російською окупацією наразі залишаються Крим, майже вся територія Луганської й більша частина Донецької областей, частини Херсонської, Запорізької, Миколаївської (Кінбурнська коса) областей, а також ділянки в Харківській і Сумській областях.

10 березня стало відомо, що ЗСУ звільнили майже всю окуповану територію Дніпропетровської області.

Головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.