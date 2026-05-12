Окупанти в ніч проти 12 травня в односторонньому порядку припинили триденний період часткової тиші. Ворог здійснив одну з наймасштабніших атак за останній час, застосувавши понад 200 ударних безпілотників та десятки керованих авіабомб. Під ударом опинилися житлові квартали, об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в багатьох регіонах України.

Масований терор підтвердив президент України Володимир Зеленський.

«Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті — понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів», — наголосив глава держави.

Нічний терор столиці та Київщини

Після паузи ворог знову спрямував дрони-камікадзе на Київ. У поліції повідомили, що в Оболонському районі столиці уламки ворожого БпЛА впали на дах 16-поверхового будинку, спричинивши пожежу. На щастя, мешканцям вдалося загасити полум’я самотужки, постраждалих немає.

У Київській області ситуація виявилася складнішою. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про влучання у Фастівському районі.

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок — сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено два приватні будинки», — зазначив Калашник у Telegram, запевнивши, що всі постраждалі отримають необхідну допомогу для відновлення житла.

Смертельні удари по Дніпропетровщині та залізниці

Масованого обстрілу зазнала Дніпропетровська область. Очільник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що протягом доби ворог понад 20 разів атакував п’ять районів області. У Синельниківському районі внаслідок влучання у приватний сектор загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення.

Також ціллю ворога стала залізнична інфраструктура. Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, уламками було травмовано машиніста залізниці.

«Машиніста травмовано, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога. Внаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад», — заявив Кулеба.

Загалом у Павлограді понівечено дев’ятиповерхівку та автомобілі, постраждали двоє чоловіків.

Атака на енергосистему та загибель енергетиків

Міністерство енергетики України повідомило про трагічні наслідки обстрілів на Донеччині. Під час виконання службових обов’язків внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників енергетичної галузі.

Зранку окупанти також завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини. За словами голови ОВА Віталія Кіма, через атаку «Шахедами» зафіксовано знеструмлення низки населених пунктів.

У Міненерго уточнили, що через бойові дії без світла тимчасово залишаються споживачі у п’яти областях: Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській. Ситуацію ускладнює негода на заході країни — на Закарпатті споживачі знеструмлені через стихію.

«Діятимемо дзеркально»: як відреагував на атаку Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не залишить без відповіді черговий акт терору. Він наголосив, що міжнародна спільнота має посилити санкційний тиск на агресора.

«Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню», — заявив Зеленський.

Наразі по всій країні тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. ППО працювала на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Київщині. Сигнали тривоги продовжують лунати у західних регіонах, зокрема на Хмельниччині та Вінниччині, де також зафіксовано рух ворожих безпілотників.

