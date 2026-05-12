Росія перервала тишу масованою атакою: Зеленський заявив про загиблих

Володимир Зеленський

Росія в односторонньому порядку вирішила припинити період часткової тиші, що тривав останні кілька днів. У ніч проти 12 травня ворог здійснив одну з наймасштабніших атак дронами, випустивши понад 200 ударних безпілотників по різних регіонах України. Окрім цього, зафіксовано масоване застосування авіаційних бомб на лінії фронту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, російські війська не лише атакували тилові міста дронами-камікадзе, а й посилили авіаційний терор безпосередньо на передовій.

«Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті — понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів», — наголосив Зеленський.

Обстріл України

Сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, а також безпосередньо у Києві та Київській області.

Попри роботу ППО, зафіксовані влучання та пошкодження. Атака була спрямована на критичні об’єкти та цивільне населення. Серед постраждалих об’єктів — енергетична інфраструктура, багатоквартирні житлові будинки та навчальні заклади.

Президент повідомив, що під ударом опинився дитячий садок, а також звичайний цивільний локомотив на залізниці. На жаль, нічна атака призвела до людських втрат.

«Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким», — заявив глава держави.

Реагуючи на дії агресора, Зеленський підкреслив, що Україна не залишатиме ці кроки безкарними. Він зазначив, що українські сили діятимуть симетрично.

«Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню», — підкреслив президент.

Він також додав, що доки Кремль не демонструє реальної готовності до миру, міжнародна спільнота має посилювати тиск. Зеленський закликав партнерів не допускати жодних послаблень у санкційній політиці, адже лише спільна робота та посилення обмежень проти Москви можуть стати гарантією безпеки та справедливого миру.

Нагадаємо, російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

У Києві теж було неспокійно. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

