Росія перейшла до «килимових» атак на енергетику / © Associated Press

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Росіяни змінили підхід до атак на українську енергосистему та намагаються вивести з ладу якомога більше допоміжного устаткування за допомогою касетних боєприпасів.

Про це на заході Європейської бізнес-асоціації Energy Day 2026 заявив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, передає «Укрінформ».

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Росіяни змінили тактику атак на енергетику

Спікер зазначив, що раніше під час обстрілів об’єктів життєзабезпечення агресор робив головний акцент на застосуванні крилатих і балістичних ракет. Сьогодні ж він розширив свої спроможності завдяки запуску серійного виробництва реактивних дронів.

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«Проте за відсутності повторних ударів значну частину заподіяних ракетами та дронами пошкоджень аварійним бригадам вдається ліквідувати за дві-три години. Тому ворог змінює тактику й переходить від точкових атак на основне обладнання до „килимових“ ударів по великих площах, часто використовуючи ракети з касетним зарядом, які вибухають над територією підстанцій. Мета — виграти час, який ми витрачаємо на відновлення», — каже Юрик.

Критично важливі елементи на об’єктах — автотрансформатори — мають непоганий рівень захисту. Саме тому російські війська намагаються пошкодити максимальну кількість вторинних систем, розташованих на відкритій місцевості.

«Ворог атакує великі площі відкритих розподільних мереж — із вимикачами, реле, трансформаторами струму, напруги. На жаль, після таких атак часу на відновлення треба дуже багато», — додав представник «Укренерго».

Попри важкі умови українські фахівці втримують стабільність енергомережі завдяки накопиченому досвіду та самовідданій праці. Суттєво допомагають у цьому завчасно сформований резерв техніки та безперервна фінансова й матеріальна підтримка західних партнерів:

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«Від початку 2022 року ми („Укренерго“ — ред.) отримали понад мільярд євро лише донорської допомоги. Це і підтримка від USAID, Світового банку, ЄБРР, німецьких, французьких, японських друзів. Ще більшою є кредитна підтримка. Отримані кошти інвестуємо передовсім у поповнення аварійного запасу обладнання».

Проте є дві складні проблеми. Перша — дефіцит високовольтної апаратури, адже підприємств, які її виробляють, небагато і в Україні, і за кордоном, через що на виконання замовлень доводиться чекати місяцями. Друга складність полягає у браку сильних підрядних організацій, здатних комплексно виконувати роботи зі зведення захисних споруд і ремонту зруйнованої інфраструктури.

Росіяни масовано вдарили по ТЕС

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок ударів суттєво пошкоджено обладнання, а станція припинила генерацію електроенергії.

Як повідомили у ДТЕК, це вже третя масована атака на станції компанії від початку листопада.

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