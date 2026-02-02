Росія перейшла до нової тактики під час повітряних атак: Ігнат попередив про критичну загрозу

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація значно наростила кількість ударних безпілотників під час своїх атак по Україні. Це серйозно впливає на можливість відбивати такі удари. Особливо, коли такий обстріл точковий — локалізований по якомусь одному регіону країни.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «РБК-Україна».

З його слів, протягом перших двох років війни російська армія частіше завдавала ракетних ударів «Калібрами», Х-101, Х-555, Х-55СМ, «Іскандер-К». Ці повітряні цілі мають відносно велику дальність польоту. Наприклад, ракети Х-101 та «Калібри» летять на тисячі кілометрів. Крім того, від 2025-го росіяни запускають більше балістики, ніж раніше.

Реклама

Натомість під час нинішніх атак, акцентує представник ПС, росіяни значно наростили удари БпЛА. Щоночі вони запускають понад сотню «Шахедів», «Італмасів», «Гербер», які летять вглиб країни, а «Молнії» та «Ланцети» атакують прифронтових районах.

«Під час масованих ударах цифр сягає 500 і більше. Це серйозно впливає на можливість відбивати такі атаки. Особливо, коли такий удар локалізований по якомусь одному регіону. Наприклад, по Дніпру, Одесі чи Києву. Для відбиття таких атак доводиться застосовувати все, що ми маємо: зенітні ракетні комплекси, авіацію, РЕБ, МВГ, а також і дрони-перехоплювачі», — пояснив Ігнат.

Щодо обстрілів Києва, то росіяни атакують його з різних напрямків, каже представник Повітряних сил.

З півдня, можуть летіти крилаті ракети «Калібр», зі сходу — Х-101 — зі стратегічної авіації, а з півночі б’ють балістичними ракетами — з Брянської, Курської, Бєлгородської областей. Плюс — БпЛА. Саме тому для захисту великих міст потрібна не одна система Patriot. Ба більше, наголошує він, сам Patriot потрібно захищати.

Реклама

«Ось у цьому різниця від тих атак, які були в минулі роки — те, що ворог одночасно, інтенсивно, великою кількістю засобів атакує одне місто чи регіон. Інколи наші зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T просто не встигають перезаряджатися під час таких потужних атак», — наголосив Юрій Ігнат.

Він також підтвердив те, що «інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати».

«І, дійсно, перед однією з таких атак нам надали засоби за день до… І Сили оборони відбили цей масований удар доволі успішно, завдяки ракетам для F-16, для NASAMS, для IRIS-T, для Patriot», — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський шокував заявою, що до ранку 16 січня у держави не було ракет до кількох систем ППО. Також, каже президент, йому щоразу доводиться «вибивати» пакети допомоги з ракетами для систем у США та Європи.

Реклама

Він також розповів, як через затримки з ракетами країна опинилася за крок до блекауту. Так, перед однією з атак на енергетичні об’єкти, повідомляв глава держави, «стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot». Водночас ракети PAC-3 на той момент, за словами Зеленського, приходили «через день після того, як нам роблять майже блекаут».