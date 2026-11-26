Російська масована атака на Україну / © ТСН

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Російські війська перебувають на фінальній стадії підготовки до нової масштабної атаки на Україну. Під прицілом знову опиняться енергетична система, логістика та критичні об’єкти в громадах.

Про це за підсумками селектору повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах», — написав глава держави в Мережі.

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Зеленський також повідомив, що очікує на доповідь МЗС України за підсумками комунікації з міжнародними партнерами щодо постачання систем протиповітряної оборони. За словами президента, пріоритетним завданням залишається отримання перехоплювачів для систем Patriot та NASAMS.

Нагадаємо, напередодні посольство США в Україні закликало своїх громадян утриматися від поїздок до країни через загрозу раптових російських ракетних та дронових ударів у будь-якому регіоні. Дипломати наголосили на небезпеці уламків навіть збитих цілей.

Зауважимо, як повідомив військовий експерт Олег Жданов, Росія накопичила кілька десятків балістичних ракет («Онікс», «Циркон», «Іскандер», С-400) і розпочала перекидання стратегічної авіації на аеродром «Енгельс». За його прогнозом, повноцінна комбінована атака по Україні із залученням бомбардувальників може відбутися до кінця тижня.

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