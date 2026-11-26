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Росія підготувала нову масовану атаку на Україну: термінова заява Зеленського, що стане мішенню
Чергова масована атака РФ може відбутися вже найближчим часом, попереджає українська розвідка.
Російські війська перебувають на фінальній стадії підготовки до нової масштабної атаки на Україну. Під прицілом знову опиняться енергетична система, логістика та критичні об’єкти в громадах.
Про це за підсумками селектору повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах», — написав глава держави в Мережі.
Зеленський також повідомив, що очікує на доповідь МЗС України за підсумками комунікації з міжнародними партнерами щодо постачання систем протиповітряної оборони. За словами президента, пріоритетним завданням залишається отримання перехоплювачів для систем Patriot та NASAMS.
Нагадаємо, напередодні посольство США в Україні закликало своїх громадян утриматися від поїздок до країни через загрозу раптових російських ракетних та дронових ударів у будь-якому регіоні. Дипломати наголосили на небезпеці уламків навіть збитих цілей.
Зауважимо, як повідомив військовий експерт Олег Жданов, Росія накопичила кілька десятків балістичних ракет («Онікс», «Циркон», «Іскандер», С-400) і розпочала перекидання стратегічної авіації на аеродром «Енгельс». За його прогнозом, повноцінна комбінована атака по Україні із залученням бомбардувальників може відбутися до кінця тижня.