Росія підняла стратегічну авіацію: можлива нічна ракетна атака

Ту-160 / © Defence blog

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У ніч проти 15 червня Росія підняла у повітря щонайменше шість бортів стратегічної авіації — існує загроза кількох хвиль ракетних ударів по території України.

За даними моніторингових каналів, у повітрі зафіксовано щонайменше чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та два надзвукові ракетоносці Ту-160.

Попередньо, якщо пуски крилатих ракет відбуватимуться з району авіабази Енгельс у Саратовській області РФ, ракети можуть увійти у повітряний простір України орієнтовно між 02:00 та 03:40.

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У разі запусків з акваторії Каспійського моря час підльоту очікується орієнтовно між 04:00 та 05:00.

Моніторингові ресурси також попереджають, що російські війська можуть застосувати кілька хвиль крилатих ракет, однак зазначають, що часові рамки є попередніми і можуть змінюватися залежно від маршруту польоту та району пусків.

Офіційного підтвердження щодо бойового характеру вильоту наразі немає, однак громадян закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги вночі та оперативно реагувати на повідомлення Повітряних сил.

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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