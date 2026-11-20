Ту-95 / © wikimedia.org

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Російська армія в ніч проти п'ятниці, 20 листопада, підняла в повітря стратегічну авіацію. На тлі повторних балістичних атак на Київ з'явилися повідомлення про можливу підготовку до пусків крилатих ракет.

Про це інформують українські моніторингові канали.

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За їхніми даними, з аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ вилетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Згодом моніторингові ресурси повідомили, що в повітрі перебувають сім літаків Ту-95МС та п'ять Ту-160.

За попередніми розрахунками моніторингових каналів, бомбардувальники можуть вийти в райони можливих пусків орієнтовно між 04:20 та 05:10.

Якщо виліт бойовий, пуски крилатих ракет прогнозують приблизно від 04:30 до 05:30. У такому разі ракети можуть увійти в повітряний простір України орієнтовно між 05:30 та 06:30.

Водночас ці часові проміжки є попередніми оцінками моніторингових ресурсів, а не офіційно підтвердженим графіком атаки.

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Сам факт вильоту стратегічної авіації не означає, що пуски ракет обов'язково відбудуться.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вже двічі атакували Київ балістичним озброєнням. У столиці пролунали вибухи, зафіксовано пожежі та влучання в кількох районах.

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