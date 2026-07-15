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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія підняла 4 бомбардувальники: Повітряні сили попередили про загрозу ударів

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох російських бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому «Енгельс-2». Існує загроза пусків крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росія підняла 4 бомбардувальники: Повітряні сили попередили про загрозу ударів

Небезпека з повітря / © ТСН

Повітряні сили Збройних сил України попередили про потенційну ракетну загрозу через зліт російської стратегічної авіації.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

За інформацією військових, з аеродрому «Енгельс-2» піднялася в повітря група з чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

«Зліт групи із 4 бортів Ту-22М3 з аеродрому "Енгельс-2". Існує загроза пусків ракет Х-22 із південного напрямку», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі її оголошення.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — наголосили у Повітряних силах.

Бомбардувальники Ту-22М3 є носіями крилатих ракет Х-22, які Росія регулярно застосовує для ударів по території України. Ці ракети мають велику дальність польоту та становлять серйозну загрозу для цивільної й критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Україні почали передавати ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а компанія Lockheed Martin підтримала це рішення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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