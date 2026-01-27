Росія під’єднала дрони до Starlink: “Флеш” попередив про критичну небезпеку

Російські дрони / © Українське радіо

Використання російськими військами безпілотників зі Starlink створює критичну загрозу для українського тилу. Оскільки це дозволяє ворогу керувати апаратами в режимі реального часу.

Про це в ефірі Radio NV повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби та радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш»).

Масштабування загрози: від «Молній» до паливних БПЛА

За словами експерта, якщо раніше супутниковий зв’язок фіксували переважно на дронах типу «Молнія», то зараз ворог експериментує з важчими платформами. Зокрема, йдеться про паливні БПЛА БМ-35, що здатні долати до 500 кілометрів.

«Уявіть собі, що росіяни можуть в режимі онлайн керувати „Шахедами“, можуть керувати будь-якими ударними БПЛА і долітати, куди хочуть. Фактично це великий FPV, який керується з території Росії оператором у режимі реального часу», — наголосив Бескрестнов.

Адміністративне рішення та блокування роумінгу

На думку фахівця, розв’язати проблему лише технічними засобами складно. Через це «Флеш» пропонує запровадити жорсткий адміністративний контроль на рівні компанії SpaceX та урядів США й України. Основна ідея полягає у верифікації кожного термінала, що працює в українському небі.

«На нашій території повинні працювати тільки наші Starlink. А для цього ми повинні створити певний реєстр всіх терміналів, які є у Сил оборони і у волонтерів, передати їх на обслуговування офіційному дилеру в Україні і всі нові підключення проводити тільки через нього. Таким чином ми знатимемо все, що є у нас, а всі Starlink, куплені в інших країнах, на території України просто не працюватимуть», — пояснив експерт.

Окрім дипломатичного тиску та блокування роумінгу для «чужих» пристроїв, Бескрестнов закликав впроваджувати системи раннього виявлення терміналів на бортах БПЛА та активніше застосовувати зенітні дрони для їхнього перехоплення.

Що відомо про «оновлені» російські безпілотники?

Росія поступово скорочує кількість дронів-камікадзе, які запускає по Україні, однак паралельно вдосконалює їхні технологічні можливості. Це робить атаки менш масовими, але значно точнішими та небезпечнішими.

Раніше повідомлялося, що армія РФ обладнала ракетою класу «повітря-повітря» Р-60 реактивну версію «Шахеда» — так звану «Герань-4».

Також за даними військових аналітиків, у РФ з’явився новий дрон Shahed-107 — спрощена й дешевша версія Shahed-136, із меншою бойовою частиною та бюджетним двигуном.

До слова, російські війська почали застосовувати ударні дрони Shahed-136 у новій модифікації з подвійною бойовою частиною.