Повітряна тривога.

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Перед північчю армія РФ запустила балістичні ракети, які атакували Київ. Протягом ночі і зранку 26 листопада росіяни атакують Україну реактивними безпілотниками. Повітряна тривога — в низці регіонів.

Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Вночі РФ вдарила по Україні балістичними ракетами і БпЛА. Під прицілом балістики була столиця. Втім, о 06:54 у Києві знову залунали сирени. Під час вранішньої тривоги, яка тривала понад пів години, місто сколихнули сильні вибухи.

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Нічний удар балістикою

За даними Повітряних сил, вночі армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400, які запускали із Брянської та Курської областей.

Також окупанти атакували 113 ударними БпЛА типу Shahed (76 — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами «Пародія» із шести напрямків.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, зокрема 52 реактивні», — йдеться у звіті.



Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях, а падіння збитих уламків на шести локаціях.

Ранкова атака РФ — де небезпека

Станом на 08:25 через рух ворожих цілей повітряна тривога поширилася на регіони у центрі та на півночі. Водночас у Києві небезпеку скасували. На Київщині загроза існує для Вишгородського району.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, на Кіровоградщині реактивний БпЛА прямував у напрямку Аджамки і Кропивницького. Також дрон летів на Запоріжжя і на Кривий Ріг.

На Вінниччині зафіксували рух реактивного безпілотника поблизу Ямполя. За даними військових, ціль рухається західним курсом.

Мапа тривог станом на 08:25 четверга, 26 листопада.

Станом на 07:20 російські війська спрямували реактивні безпілотники на Київщину, Чернігівщину та Харківщину. У різних районах цих областей оголошено «жовту» повітряну тривогу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на Київщині ворожий реактивний БпЛА рухався з півночі у напрямку Вишгорода та Києва. Інший безпілотник помітили на Чернігівщині — він пролітав повз Ріпки курсом на південь.

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Мапа тривог станом на 7:21 четверга, 26 листопада.

РФ готується до нового удару — що відомо

Днями США попередили про загрозу ударів по всій Україні. Державний департамент оприлюднив попередження для американських громадян, які перебувають в Україні. У повідомленні наголосили, що удари можуть статися «будь-коли, в будь-якому регіоні і без жодного попередження».

Водночас військовий експерт Олег Жданов також наголосив, що РФ готує чергову масовану атаку по Україні. Ворог накопичує балістичні ракети, а стратегічна авіація активізувалася та почала рух у напрямку аеродрому Енгельс.

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