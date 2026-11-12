Росія після балістики запустила по Україні нові цілі: де зараз небезпечно і що летить (мапа)

ППО працює по дронах / © tsn.ua

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Уранці в четвер, 12 листопада, російські війська продовжили комбіновану атаку на Україну, запустивши після балістики групи ударних безпілотників, реактивні БпЛА та ракети в напрямку центральних, північних, східних і південних областей.

Про актуальну повітряну обстановку станом на 07:06 повідомили у Повітряних силах ЗС України у Telegram.

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За даними військових, фіксується рух ворожих цілей одразу на кількох напрямках:

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Київщина: реактивний БпЛА зафіксовано на півночі області, він тримає курс на столицю.

Черкащина та Кіровоградщина: ракета (тип «Бандероль») прямує на Кропивницький зі сходу. Також реактивний дрон перелетів із Кіровоградщини на Черкащину — курсом на Умань.

Харківщина: група ударних БпЛА рухається з півночі в напрямку Харкова та Чугуєва. Крім того, зафіксовано реактивний дрон із Луганщини на Харківщину.

Сумщина та Чернігівщина: реактивний БпЛА, який заходив із Брянської області РФ у бік Шостки, змінив курс і перелетів із Сумщини на Чернігівщину.

Миколаївщина: фіксується рух реактивного безпілотника з південного напрямку, курсом на Південноукраїнськ.

Мапа тривог на ранок 12 листопада

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях до відбою та не публікувати у Мережі роботу сил ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, застосувавши балістичне озброєння. О 00:54 військові оголосили про небезпеку застосування балістичних ракет із Воронезької області Росії. Потім Повітряні сили повідомили про пуски ракет у напрямку Києва та Київської області.

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