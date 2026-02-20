Замах на вбивство Юсова та Гордона: як СБУ вдалося зірвати плани росіян

СБУ та правоохоронці Молдови зірвали плани Росії щодо ліквідації одних із ключових фігур України / © ТСН.ua

Спільна операція українських та молдовських спецслужб під назвою «Енігма 2.0» дозволила запобігти серії зухвалих убивств, які готувала російська агентура.

Головними цілями ворожих найманців були відомі журналісти, громадські діячі та високопосадовці України.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підготовку цих замахів, розкриття ворожої мережі та осіб, які стали головними мішенями Кремля.

Росія готувала резонансні замовні вбивства в Україні: що відомо

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Молдови провели масштабну спецоперацію «Енігма 2.0», у ході якої нейтралізували російську агентурно-бойову групу.

За даними правоохоронців, зловмисники готували замовні резонансі вбивства українських журналістів, громадських діячів, військових розвідників та керівника стратегічного підприємства.

За ліквідацію цілей російські спецслужби обіцяли винагороду виконавцям до 100 тисяч доларів. Таким чином ворог мав плани дестабілізувати ситуацію в країні.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Молдови нейтралізували російську агентурно-бойову групу / © СБУ

Очолював групу 34-річний рецидивіст із Молдови, завербований у російській в’язниці. Він залучав до банди осіб із військовим досвідом та прокремлівськими поглядами. Учасники діяли кількома групами: одні стежили за жертвами під виглядом кур’єрів, інші мали виконувати роль кілерів.

Фігуранти орендували житло в різних регіонах України, куди в’їжджали під виглядом туристів, а фінансування отримували через криптогаманці та іноземні рахунки.

Під час проведених обшуків в обох країнах затримали десятьох осіб, семеро з яких — в Україні. У зловмисників вилучили зброю, гранати та докази листування з кураторами РФ.

У зловмисників вилучили зброю та гранати / © СБУ

У зловмисників вилучили докази листування з кураторами РФ. / © СБУ

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у підготовці до замовних убивств та незаконному поводженні зі зброєю. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Однією із цілей росіян виявився Андрій Юсов — колишня «права рука» Буданова

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у списку росіян був представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Сам Юсов підтвердив цю інформацію та заявив, що його прізвище не вперше фігурує у списку на вбивство.

Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов / © Getty Images

«Ви вже могли бачити новини про спецоперацію українських та молдовських правоохоронців, які запобігли серії вбивств українців і не тільки, що мали бути скоєні на замовлення Росії. Серед цілей російських найманців фігурує і моє прізвище. З подібним доводиться стикатися вже не вперше, значить ворогу стабільно пече», — зазначив представник розвідки.

Юсов подякував правоохоронцям за майстерну та скоординовану роботу, завдяки якій вдалося попередити злочини та оперативно зруйнувати задуми агресора.

Він підкреслив, що російська агресія є тотальною війною на знищення, яка ведеться без жодних правил як на передовій, так і в мирних містах.

«Памʼятаймо, що війна Росії проти України — тотальна і безжальна, вона триває на фронті й у тилу і має геноцидний характер, ворог не визнає правил», — наголосив Юсов.

Що відомо про Андрія Юсова

Андрій Юсов — це український військовий та політичний діяч, ключовий спікер української розвідки.

Він нагороджений численними державними та відомчими відзнаками, серед яких Орден Данила Галицького, медалі МОУ «За військову доблесть» та «За сприяння воєнній розвідці України».

Андрій Юсов / © скриншот з відео

Від він 2022 року відповідає за стратегічні комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Юсов обіймає посаду заступника Голови штабу. Безпосередньо брав участь у більшості обмінів, зокрема в масштабному обміні 21 вересня 2022 року (повернення захисників «Азовсталі»).

Свого часу Юсов був одним із лідерів «Помаранчевої революції» (кампанія «ПОРА!») та Одеського Євромайдану під час Революції Гідності. Працював радником начальника управління СБУ в Одеській області (2015 року), радником мера Вінниці та помічником народних депутатів кількох скликань.

Андрій Юсов неодноразового був об’єктом замахів та нападів через свою проукраїнську діяльність в Одесі.

Ще однією ціллю росіян виявився український журналіст Дмитро Гордон

У списку росіян також був відомий український журналіст, внесений в Росії до списку «екстремістів» та оголошений у розшук, а також громадський активіст — виходець із РФ, який зайняв проукраїнську позицію, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як повідомляє видання ВВС, «мішенню» ворога став відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон — 58-річний журналіст та засновник популярного видання, чия аудиторія налічує мільйони глядачів в Україні та РФ. Через вплив на російськомовний сегмент Кремль вважає його небезпечним опонентом: у Росії медійника оголошено «іноагентом», «екстремістом» та заочно засуджено до 14 років ув’язнення.

Дмитро Гордон / © ТСН.ua

За словами очільника СБУ Василя Малюка, Гордон особливо дратує путінський режим, через що спецслужби РФ неодноразово намагалися його ліквідувати.

Зокрема, у вересні 2024 та червні 2025 років українські правоохоронці вже звітували про нейтралізацію агентурних мереж, які планували замах на журналіста.

Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував цю ситуацію.

«Це вже третій замах на мене», — написав журналіст.

Про спецоперацію військових у Молдові повідомляли раніше

Напередодні молдовська поліція вже повідомляла про активну фазу розслідування справ щодо підготовки вбивств українських публічних осіб на замовлення Кремля.

У повідомленні йшлося, що спільна група, до якої увійшли українські оперативники, молдовське Управління боротьби з організованою злочинністю та бійці спецпідрозділу Fulger, розпочала масштабні обшуки вранці 19 лютого.

Згідно з офіційними даними правоохоронців Молдови, злочинна група діяла під прямим керівництвом російських спецслужб.

Там зазначали, що подробиці операції будуть тримати в секреті до завершення всіх процесуальних дій, щоб не завадити викриттю всієї агентурної мережі.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.